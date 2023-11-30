¿Conoces el famoso Ojo de la Tierra? Aquí te contamos todo sobre él

¡Una verdadera joya de la naturaleza! Ubicada en el condado croata de Sibenik-Knin y atrayente de miles de turistas cada año para disfrutar de su glorioso paisaje, el Ojo de la Tierra es un impresionante manantial de tonalidades azules impresionantes.

Irving Caballero realizó una investigación en una Casona Embrujada

Así es, Croacia alberga una de las bellezas naturales más impresionantes que pueden existir. Su nombre oficial es Veliko Vrilo, y es una de las fuentes del río Cetina. Su ubicación es el Parque Natural del Monte Dinara, en la región de Split, una de las zonas más populares de este país.

Se le denomina manantial kárstico ya que nace como una formación caliza, lo que le da ese maravilloso color turquesa que posee; fue gracias a que la fuerza del agua que con el tiempo se fue abriendo paso a sus pies, creando cavernas y ríos subterráneos que terminaron por salir a la superficie.

Aunque no se sabe la profundidad con exactitud, buzos han logrado explorar hasta unos 155 metros, aproximadamente 508 pies. En la superficie, su longitud es de poco más de 33 metros. Se habla de una temperatura en torno a los 8 grados en su lado más profundo, algo que seguramente no es apto para todo el público.

Además de ser una extraordinaria peculiaridad de este mundo y recibir infinidad de turistas cada año, este ojo proporciona agua para comunidades cercanas; y por si fuera poco, el río que pasa por este acontecimiento se utiliza para la generación de energía hidroeléctrica.

Visto desde el cielo hace honor a su nombre, pues la majestuosa vista es impresionante de tal forma que parece ser una mirada hacia las alturas. El Ojo de la Tierra, quien no sabemos exactamente quién fue el creador de este nombre, es una majestuosidad terrestre que, si está en tus posibilidades, tienes que visitar.