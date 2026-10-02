A quiénes pueden salvar Bebeshita y Julio en La Traición y por qué Manelyk y Kunno no son opción

Bebeshita y Julio Camejo fueron los ganadores de La Salvación y tendrán en sus manos la posibilidad de salvar a una de las parejas nominadas para incluir otro par de Granjeros a la tabla. El dúo podrá elegir entre salvar a Kenny Avilés y Fernando Lozada, o Natalia Alcocer y Azalia Ojeda. Sin embargo, Manelyk González y Kunno tendrán que llegar al domingo de eliminación obligatoriamente.

¿Cómo ganaron Bebeshita y Julio Camejo el poder de La Traición?

Daniela Alexis “La Bebeshita” y Julio Camejo ganaron el Juego de Salvación, donde tuvieron que poner a prueba su destreza física y mental en tiempo cronometrado. Con esa victoria, ambos abandonaron la tabla de nominación y obtuvieron el poder para modificarla en el viernes de Traición.

¿Qué parejas pueden salvar en La Granja VIP?

Después de la victoria de Bebeshita y Julio, quedaron seis participantes nominados: Manelyk, Kunno, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Fernando Lozada y Kenny Avilés. Sin embargo, solo dos parejas están disponibles para ser salvadas.

Es posible que Bebeshita y Julio escojan salvar a Fernando Lozada y Kenny Avilés, ya que ambos tienen cercanía con el grupo de Manelyk, sobre todo la artista de Kenny y los Eléctricos. Sin embargo, Azalia también aparece como aliada, aunque Natalia corre por detrás.

Lista ACTUALIZADA de nominados de la cuarta semana de La Granja VIP; Granjeros que están en riesgo de ser eliminados|Crédito: La Granja VIP

¿Por qué Manelyk y Kunno quedaron fuera de sus opciones?

Durante la dinámica de “Echar Tierra”, los participantes votaron contra parejas. Kristal Silva explicó que elegir a un nominado también afectaba a su compañero.

Manelyk y Kunno fueron los Granjeros que recibieron más votos y quedaron fuera del Juego de Salvación. Entre quienes los eligieron estuvieron Kevyn Contreras “Bicolor”, Rafael Mercadante, Pimpinela Escarlata e Ivonne Montero.

De esta manera, la pareja llegará a la Gala de Eliminación dentro de la tabla de nominados definitiva, por lo que deberán ser salvados por el público en busca de seguir vinculados a La Granja VIP.

¿A qué hora es la cuarta Traición de La Granja VIP Segunda Temporada?

La cuarta Traición de La Granja VIP Segunda Temporada se llevará a cabo este viernes 2 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La gala podrá verse en vivo por Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Durante la emisión, Bebeshita y Julio Camejo deberán decidir qué pareja sale de la tabla de nominación y quiénes ocuparán su lugar. Su elección cambiará el panorama rumbo a la eliminación del domingo 4 de octubre, mientras que Manelyk y Kunno seguirán dependiendo del apoyo del público.