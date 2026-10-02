La filosofía china detrás del árbol torcido y el árbol recto

El proverbio chino dice: “El árbol torcido vive su propia vida, pero el árbol recto se convierte en madera”. La frase utiliza la imagen de dos árboles para presentar una idea relacionada con la forma en que se perciben las diferencias.

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A lo largo de la nota, se explica qué significa este proverbio, cuál es su origen y qué enseñanza se encuentra detrás de sus palabras. También se aborda cómo esta antigua expresión se relaciona con algunos conceptos de la filosofía china.

¿Cuál es el origen de este proverbio chino?

El proverbio se atribuye a Zhuangzi, filósofo taoísta que vivió durante el siglo IV a. C. La enseñanza aparece en uno de sus relatos, donde un árbol torcido logra sobrevivir porque los carpinteros lo consideran inútil para fabricar madera, mientras otro árbol recto termina siendo aprovechado.

¿Qué reflexión propone el proverbio chino del árbol torcido?

Este proverbio chino utiliza la imagen de dos árboles para explicar una idea relacionada con la utilidad, las expectativas y la libertad. Mientras uno crece de manera irregular y conserva su forma, el otro es considerado adecuado para convertirse en madera y termina siendo utilizado con ese propósito.

La comparación muestra cómo aquello que se considera útil puede quedar sujeto a las necesidades de otras personas. En cambio, lo que no encaja en una función determinada puede conservar su libertad y continuar desarrollándose de acuerdo con su propia naturaleza.

La enseñanza también puede trasladarse a la vida cotidiana y a la manera en que las personas son valoradas por su entorno. Destacar, ser eficiente o cumplir constantemente con las expectativas ajenas puede hacer que alguien termine dejando de lado sus propios deseos y necesidades.

Por eso, el árbol torcido representa una forma diferente de entender aquello que se sale de lo establecido. Su apariencia, que podría considerarse una imperfección, es justamente lo que le permite permanecer en pie y seguir creciendo.

El proverbio invita así a cuestionar la necesidad de encajar en determinados modelos. También propone reconocer que aquello que parece diferente no necesariamente carece de valor.