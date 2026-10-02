Cómo ponerse pestañas postizas para principiantes

Las pestañas postizas pueden transformar la mirada y complementar cualquier maquillaje, pero colocarlas por primera vez puede parecer complicado. Con algunos pasos sencillos es posible conseguir un resultado prolijo sin necesidad de ser experta.

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Antes de aplicarlas, es importante preparar las pestañas naturales, comprobar que la tira tenga el tamaño adecuado y utilizar el adhesivo correctamente. También existen pequeños trucos que ayudan a facilitar la colocación y conseguir un acabado más cómodo y natural.

¿Cómo cuidar las pestañas?

Cuidar las pestañas naturales ayuda a mantenerlas fuertes, saludables y con una apariencia más definida. Es importante retirar el maquillaje de los ojos todas las noches, especialmente la máscara, utilizando un desmaquillante suave y sin frotar la zona. También conviene evitar tirar de las pestañas o utilizar rizadores con demasiada fuerza, ya que pueden debilitarlas y provocar su caída. Mantener una buena higiene de los productos y herramientas de maquillaje también es fundamental para evitar irritaciones. Además, una alimentación equilibrada aporta nutrientes que contribuyen al crecimiento normal del cabello y las pestañas.

¿Cómo ponerse pestañas postizas paso a paso?

Antes de comenzar prepara un par de pestañas postizas, pegamento, pinzas o un aplicador, tijeras pequeñas, rizador y máscara de pestañas. A continuación, te brindaremos una guía para que puedas seguir el paso a paso.

1. Prepara tus pestañas naturales

Riza suavemente las pestañas y aplica una capa ligera de máscara. Esto ayudará a integrarlas con las postizas y facilitará el resultado final.

2. Mide las pestañas

Coloca la tira sobre la línea de tus pestañas naturales, sin aplicar pegamento, para comprobar si necesitas ajustarla. Si es demasiado larga, recorta el exceso desde la esquina exterior.

3. Aplica el pegamento

Extiende una capa fina de adhesivo sobre la banda de la pestaña, prestando especial atención a ambos extremos, donde puede despegarse con mayor facilidad.

4. Espera unos minutos

Deja reposar el pegamento aproximadamente entre 30 y 60 segundos. La textura debe volverse ligeramente pegajosa antes de colocar la pestaña.

5. Coloca la pestaña

Con ayuda de las pinzas, acerca la tira a la raíz de tus pestañas naturales y comienza fijando la zona central. Procura colocarla lo más cerca posible de la línea de las pestañas, sin pegarla sobre el párpado demasiado lejos de ellas.

6. Ajusta los extremos

Cuando el centro esté fijo, presiona suavemente primero la esquina exterior y después la interior. Espera unos segundos para que el adhesivo termine de fijarse y comprueba que toda la banda haya quedado adherida.