Datos que seguramente no sabías sobre México

El nombre oficial no es México

Así es, como lo acabas de leer; el nombre oficial del país en donde vives no es México. Según datos brindados por la página oficial de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, la nomenclatura oficial es muy parecida al de nuestro país vecino, pues es: Estados Unidos Mexicanos. Se dice que esto es porque en la Constitución aparece con ese nombre, o sea que nuestro país se llama así desde 1917.

La bandera nacional

El estandarte que conoces actualmente de este país, esa colorida dividida en tres y con el símbolo en medio, fue acogida desde el año 1968 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Sobre sus colores se tienen diferentes representaciones según quien te los cuente, pero los más acertados son los siguientes:

-El verde simboliza la esperanza.

-El blanco significa la pureza de los ideales de los mexicanos.

-El rojo representa la sangre derramada por nuestros héroes patrios.

Todas estas representaciones, según datos sacados de la página oficial del gobierno mexicano.

Gastronomía declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO

¡Es correcto! Y para ser más exactos, la gastronomía de este excéntrico país fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pues entró a una lista representativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).

Y es que no es para menos, pues este glorioso país cuenta con una infinidad de platillos a lo largo y ancho de su república, que lo hacen un manjar para quien guste de una buena gastronomía. Se dice que fue nombrado porque tomaron en cuenta desde el sembrado, la cosecha, la preparación de las comidas y la degustación; además, se le dula el conocimiento, las técnicas ancestrales, culinarias y las costumbres para realizar los platillos. ¡Tenemos de todo y muy rico!

Territorios americanos que pertenecieron a México

Los presidentes a lo largo de la historia de este país han hecho de las suyas, algo que hasta ahora no ha terminado, desde territorios cedidos hasta vendidos a Estados Unidos.

Se dice que Luisiana fue comprado por el país norteamericano en 1803, mientras que por medio del Tratado Adams-Onís en 1819, España cedió lo que actualmente es Florida.

La situación continuó en 1821 cuando México se independizó y empezó el diálogo con el país estadounidense para demarcar los límites entre ambos territorios. Fueron muchos los años de luchas que quedaron truncos para México ya que Estados Unidos se quedó con 10 estados, entre los que están Nueva México, Texas, California, Arizona y Colorado.

La televisión a color fue creada por un mexicano

Guadalajara, Jalisco, vio nacer al hombre que se encargaría de crear la televisión a color. Así es, Guillermo González Camarena, un ingeniero eléctrico fue el sobresaliente mexicano que realizó esta hazaña histórica en 1940.

González mejoró el sistema tricromático hasta convertirlo en un adaptador que permitiría su primera transmisión de imágenes en color. Tras recibir la patente en 1946, proyectó imágenes en color directamente desde su laboratorio de Ciudad de México. Los viajeros al espacio utilizaron este sistema de imágenes en color en la nave espacial Voyager uno.

¿Qué te parecieron estos datos? ¿Sabías de alguno o habías escuchado hablar sobre ellos? Lo cierto de todo esto es que vivimos en un país extraordinario que, con sus respectivas deficiencias, debemos cuidar.

