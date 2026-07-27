Familia de Kimberly Loaiza inmortaliza a Mary Martínez con un tatuaje; la ausencia de Kimberly llama la atención

Una de las familias más conocidas dentro del mundo digital volvió a llamar la atención de internautas luego de que se dieran a conocer imágenes de la familia Loaiza con un tatuaje muy especial. A través de redes sociales Carlos Loaiza compartió su primer videoblog en TikTok en el que mostró que varios miembros acudieron juntos a un estudio de tatuajes para inmortalizar el recuerdo de Mary Martínez, madre de los influencers Kimberly, Steff y Carlos, quien falleció el pasado mes de junio.

De acuerdo con lo difundido, al homenaje también se unió Mario Barrón, pareja de Stefanny Loaiza. Sin embargo, lo que también ha llamado la atención de usuarios y fans es que Kimberly Loaiza no apareciera en el video ni mostrara haberse realizado algún tatuaje que los conecte con su familia. Hasta el momento la creadora de contenido no ha expresado alguna respuesta o aclaración si también forma parte de este tributo a su mamá.

¿Cómo es el tatuaje que se hizo la familia Loaiza?

El diseño elegido por la familia es una mariposa, un símbolo con un significado muy especial para ellos, ya que cariñosamente llamaban a Mary Martínez “Mari Mariposa”. Por ello, decidieron plasmar esta imagen en su piel.

Asimismo, en el video se muestra que Barrón optó por un tatuaje más elaborado en el que no solo se ve la mariposa, sino además una figura inspirada en Mary recreando una pose con la famosa seña de “amor y paz”, una señal que acostumbraba hacer en cada foto que aparecía.

¿Qué se sabe de la muerte de Mary Martínez?

Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza, Stefanny Loaiza y Carlos Loaiza, falleció después de permanecer alrededor de seis meses hospitalizada debido a complicaciones de salud. De acuerdo con la información difundida una infección provocada por un absceso en una pierna derivó en una sepsis, condición que deterioró progresivamente su estado de salud. Su fallecimiento se dio a conocer el 16 de junio de 2026. Previo a estar internada se ha señalado que la fmailia se ha mostrado distante con Kimberly y Juan de Dios Pantoja razón por la que actualmente la influencer no muestra algun tatuaje como sus hermanos.