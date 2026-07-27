Los 5 medicamentos que debes evitar tomar si vas a tomar sol

Muchas personas estaban esperando la llegada del verano, para poder disfrutar de una escapada a las playas, de aprovechar la alberca y también para pasar varias horas tomando sol. Esto puede tener muchos beneficios para incorporar vitamina D, pero también tiene sus efectos adversos. Lo que seguro no sabías es que en caso de ingerir algunos medicamentos, puede tener efectos adversos en la salud y un médico recomendó los 5 medicamentos que no debes evitar si quieres pasar varias horas al sol.

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No hay dudas que ante la llegada del verano, son muchas las personas que aprovechan para tomar sol y así lograr un buen bronceado y que lo complementan con refrescarse en la alberca o en la playa. Sin embargo, pasar varias horas a la exposición de los rayos ultravioletas puede tener sus efectos secundarios y puede ser perjudicial para la salud, por lo que siempre se recomienda utiliza protector solar y respetar los horarios que recomiendan los especialistas.

Por otro lado, más allá de usar protección solar, ropa que cubra la piel o gafas de sol, de todas maneras podemos sufrir las consecuencias de la exposición al sol y cuando aparecen manchas en la piel, irritaciones o quemaduras, lo usamos directamente con el mal uso de protección solar. Para eso, el doctor Silvestre Martínez explicó que esto se puede dar por estar consumiendo algún medicamento, por lo que te dejaremos los cinco medicamentos que debes evitar porque provocan fotosensibilidad.

5 medicamentos que debes evitar si quieres tomar sol

Anticonceptivos

Antibióticos

Antidepresivos

Antihistamínicos y corticoides

Antiinflamatorios, como el ibuprofeno

Por qué pueden ser perjudiciales los medicamentos

El motivo por el cual pueden ser perjudiciales para la piel y el cuerpo es porque contienen principios activos que al ser absorbidos por el organismo; se depositan en la piel y reaccionan al exponerse a la radiación solar. A su vez, esta reacción puede darse de dos formas.

