Poner las llaves del carro en el microondas: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

Los microondas son uno de los electrodomésticos más usados en la casa y que sirven para poder calentar comida, como así también para descongelar alimentos; por lo que cumplen un rol clave en las funciones básicas. Por lo general, está asociado al mundo de la cocina, pero en el último tiempo, hay personas que le están dando otro uso y que tiene que ver con que están introduciendo las llaves del carro en el interior y los expertos explicaron qué es lo que significa y para qué sirve.

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Es sabido que la función principal del horno microondas es para descongelar alimentos que están en el freezer para luego cocinarlos; como así también para calentar comidas y comerlas en cuestión de minutos. Lo que no se recomienda es cocinarlas. Además, tiene la ventaja que no es necesario utilizarlo con frecuencia y que incluso en cuestión de segundos podrás calentar comida, sin perder demasiado tiempo.

En qué consiste el método relay

Por otro lado, más allá del uso relacionado que tiene el horno microondas con la cocina, hay personas que están colocando la llave del carro en el interior de este electrodoméstico y que esto se ha dado por un flagelo que tiene que ver con el robo de vehículos. Lo que se ha popularizado en el último tiempo es el método conocido como relay o ataque por retransmisión, que consiste en que dos personas actúan de manera simultánea, donde una de ellas se sitúa cerca del hogar para captar la señal que emite la llave y la otra cerca del carro con otro dispositivo.

Para qué sirve colocar la llave del carro en el microondas

El motivo por el cual debes colocar la llave del carro en el interior del microondas es porque la estructura de metal de este electrodoméstico actuará como un sistema que bloquea el paso de las ondas electromagnéticas y al quedar aislada, la señal de la llave no podrá ser detectada desde afuera y dificultará el robo del coche.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el microondas nunca tiene que encenderse con la llave adentro, y es que si se hace, puede generar un daño irreversible en el control de mando o incluso una explosión. Además, hay que mencionar que se aplica a los coches con apertura y arranque sin llave que funcionan mediante comunicación inalámbrica.