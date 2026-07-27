¡EXCLUSIVA! Emmanuel CONFIRMA relación con Ixdit tras su salida de MasterChef 24/7

Luego de convertirse en el eliminado de este domingo 26 de julio, Emmanuel no solo dejó una huella imborrable en los fogones de MasterChef 24/7, sino que decidió romper el silencio sobre el tema que mantenía en vilo a los seguidores del programa: su vínculo con Ixdit.

Durante su esperada participación en el Post Show, el cocinero abrió el corazón para confirmar de primera mano los sentimientos que surgieron entre ambos a lo largo de la competencia.

Emmanuel asumió su partida con calma y enfocado en el futuro. "A mí me gusta mucho la cocina, pero ya llegó mi hora", declaró con franqueza, dejando en claro que su mayor preocupación ahora es respaldar incondicionalmente a Ixdit en las semanas venideras. "Le dije que no esté triste, ella tiene las capacidades para ganar. La voy a ver diario y le voy a echar porras", compartió con los conductores.

¿Emmanuel e Ixdit de MasterChef 24/7 son novios?

Sin duda la complicidad entre ambos cocineros trascendió la pantalla, acumulando momentos inolvidables, en particular tras la celebración del cumpleaños de Ixdit, pues Emmanuel recordó que tuvo la oportunidad de sorprenderla preparándole el desayuno y regalándole un ramo de rosas.

Al detallar cómo nació el flechazo, el recién eliminado explicó que las cosas se dieron de manera natural y progresiva. La intención inicial era construir una amistad sólida, convencido de que ese es el pilar fundamental para cualquier relación a futuro: "Buscaba ser su mejor amigo, porque esa es la base de una relación. Estoy muy contento porque aquí la encontré, si no, jamás la hubiera conocido".