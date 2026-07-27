Dile adiós a las cortinas black out: las 3 opciones que oscurecen la habitación y son tendencia

A la hora de decorar la casa, debemos tener en cuenta diversos aspectos, como en este caso, es proteger el interior del exterior y para eso utilizamos las cortinas, que suelen colocarse además para separar ambientes. Durante mucho tiempo se utilizaron las cortinas black out, las cuales aportaban modernidad y protegían totalmente el ingreso de la luz, pero quedarán en el olvido. Es que los especialistas en decoración de interiores compartieron cuáles serán las 3 opciones que oscurecen la habitación y que se han convertido en tendencia.

La Resolana | Programa completo del domingo 26 de julio de 2026

Las cortinas black out son diseñadas con un tejido técnico especializado que bloquea entre el 85% y el 100% de la luz exterior y que se logra así una oscuridad total en todos los ambientes, logrando una mejor privacidad en los ambientes. Por otro lado, actuarán como un excelente aislante térmico y acústico, por lo que cada vez son más elegidas en las personas que quieren darle un nuevo estilo a su hogar.

Ventajas de las cortinas black out

Entre las ventajas que debemos mencionar de las cortinas black out es que podremos lograr un control total de la luz ya que bloquean casi la totalidad del ingreso de la luz, lo que las convierte en una gran opción para dormitorios; son un gran aislamiento térmico y acústico; lograremos una privacidad completa y nos encontraremos con una variedad de estilos y colores. Pero, quedarán en el olvido, porque hay tres opciones que los expertos en decoración de interiores compartieron y que son tendencia.

3 opciones que reemplazan a las cortinas black out

Control solar: se caracteriza por priorizar regularmente la entrada de luz que bloquearla por completo, por lo que es una alternativa. Además, reducen la ganancia térmica sin oscurecer y lograrás ambientes iluminados, pero sin encandilar con vista al exterior durante el día. Protegen muebles contra la radiación UV

Cortinas dobles: esta opción se destaca por combinar blackout y screen, paneles deslizantes y rollers discretos, logrando alternar oscuridad total cuando sea necesario y transparencia en otras estancias.