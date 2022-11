VIDEO: Así sería el triste final de Platanito tras chiste sobre Debanhi.

Platanito se encuentra en el ojo del huracán todavía, pues a pesar de haberse disculpado con los papás de Debanhi Escobar, se ha ganado el repudio de millones de mexicanos.

La calma no llegará para el polémico payaso de la noche a la mañana, pues primero tendrá que pasar un par de pruebas por no medir la magnitud de sus palabras.

Nuestra querida Padme Vidente habla al respecto, y a través de sus redes sociales, adelanta que Platanito podría pisar la cárcel por lo sucedido.

“Hay personas que a veces no entienden a la primera ni a la segunda. Yo sé que incluso mi querido Franco Escamilla ha salido a defenderlo. Me estoy refiriendo a Platanito y sus comentarios que ha hecho”, dijo la astróloga en sus plataformas digitales.

Platanito pagaría muy caro su chiste sobre Debanhi

Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, mejor conocido como Platanito, fue demandado por los papás de Debanhi Escobar tras el polémico chiste que realizó sobre su feminicidio.

El comediante no solo podría pisar la cárcel, sino perder varias oportunidades de trabajo debido al odio de miles de personas a su alrededor.

“Yo le pregunté al oráculo si pueden existir algunas situaciones, y me indica que sí, incluso puede llegar a pisar la cárcel porque esto no se va a quedar en un solo comentario. Veo que se le van a caer muchos proyectos y se va quedar un buen tiempo congelado. A esto no se le llama karma, esto es hacerse responsable de lo que pensamos, decimos y actuamos”, contó Padme.

En su momento, Platanito se quitó el maquillaje para ofrecer disculpas a Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de Debanhi, quienes acudieron al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para llegar hasta las últimas consecuencias.

