Esto es demasiado raro. No es nada común encontrarse con una persona que decide separarse de su esposo para ¡casarse con su hijastro!

Esta historia proviene de Rusia y por más que se casaron en 2020, el hecho se ha tornado más peculiar en este 2022 pues dieron un paso más en su relación al tener su primer hijo. Sí, madrastra e hijastro ya han llegado a ser padre y madre.

¿Cómo hizo la mujer para dejar a su esposo para casarse con su hijastro?

Marina Balmasheva estuvo casada durante 10 años con Alexey Shavyrin. A lo largo de ese tiempo adoptaron 4 niños que se sumaron a Vladimir, un muchacho de 20 años que es el otro gran protagonista de esta historia.

Con el tiempo Marina empezó a tener sentimientos por el hombre y una vez que estaba segura de lo que le pasaba procedió a separarse de su ya ex esposo que, encima, quedó a cargo de los demás hijos que han tenido durante el tiempo que estuvieron casados.

Una vez que se sinceró se casó en plena pandemia con Vladimir. A la fecha la mujer no mantiene contacto con su ex esposo como el hombre no tiene relación con su padre. La muchacha tiende a compartir algunos detalles de su vida diaria en Instagram en la cuenta @marina_balmasheva y las cosas parecen que son serias pues transcurridos 2 años de casados ya ha llegado un bebé a este mundo fruto del amor de ambos. Ahora queda ver que tanto más continúa avanzando la relación como también que puede suceder a partir de la peculiar situación que involucra un hombre que es ex esposo y padre como también que pasará con hijastros y hermanos de las partes.