“Deja de lloriquear” Héctor Martínez reprende la actitud de Jessy Portillo

El tercer concierto de La Academia ha dado mucho de que hablar, fue la primera vez que los académicos subieron al escenario como solistas, por lo que se vio un desempeño diferente al de anteriores conciertos. Los críticos fueron más exigentes, pero los maestros de La Academia lo fueron aún más, ya que ellos argumentan que los alumnos pudieron haberlo hecho mejor.

Jessy Portillo no se siente al nivel de sus compañeros

En la revisión de la presentación de Jessy se vivió un momento muy fuerte, el académico está consciente de que su presentación no fue la mejor, por ello se siente con los ánimos abajo. El académico piensa que no tiene el suficiente talento para competir con sus compañeros, debido a que no se siente “con el mismo nivel”, Jessy se desahogó hasta las lágrimas con los maestros y con el director, les pidió ayuda, pues no le gusto para nada su presentación, el alumno argumenta que se sintió con mucha presión, ya que durante toda la presentación, el equipo de maestros estaba en su mente. “Por favor ayúdenme, no me quiero quedar así", a pesar de que Jessy vivió una desafortunada presentación quiere mejorar su desarrollo artístico y tener mejores conciertos, por lo que promete trabajar duro.

Héctor Martínez reprende la actitud de Jessy Portillo

El director de La Academia no aceptó el negativismo de Jessy, Héctor fue conciso, le dijo abiertamente que su presentación no le gustó lo que hizo y además le “avergonzó", puesto que él creía mucho en el académico y esperaba una posible mala interpretación de los demás alumnos, pero de él no. El director le pidió a Jessy que dejara de lloriquear y le recalcó que tuvo todo para brillar en su presentación, debido a que le dieron absolutamente todo, desde una buena canción, gran producción, bailarines y los mejores maestros, pero no logró impresionar... Sin embargo, no todo fue regaños, Héctor trató de darle ánimos, muy a su manera le hizo saber al académico que lo seguirán apoyando, pero jamás habrá abrazos ni mimos por parte de él ni de los maestros.

