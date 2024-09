EXCLUSIVA: Así despidieron familiares y amigos a André Marín en una misa de la CdMx

En la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, en Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, fue como amigos cercanos y familiares honraron la memoria de André Marín a tan solo unos días de su lamentable fallecimiento en un hospital de Monterrey. Aunque Paty Arreola, la viuda de André Marín, pidió amablemente no ser captada, algunos amigos del medio así lo recordaron.

Familiares y amigos despidieron a André Marín en una misa de la CdMx

En este sentido, David Faitelson fue uno de los que se despidió de Marín: “A mí me gusta recordar a la gente por los momentos buenos y con André tuvimos muchísimos, en la redacción de TV Azteca, en el Ajusco, en las tardes interminables de risas de los dos”. De igual modo, añadió que era una persona con un corazón espectacular: “Dentro de esa personalidad tenía un corazón enorme, un muchacho que era... Se quitaba la camisa para dártela a ti si tenías frío”.

Te puede interesar: Así fue la emotiva entrevista de Pati Chapoy a André Marín

Por su parte, el periodista Odín Ciani reveló que André Marín nunca se recuperó por completo: “Y yo creo que nadie sabíamos que esto iba a terminar de esta manera. Y me dijo, ya casi estoy al 100, nunca estuvo al 100. Se recuperó, avanzó, le hicieron su operación de pulmones y después... Ya no supimos nada hasta la noticia de saber que ya no estaban”,

Por otra parte, el conductor Héctor Sandarti dijo: “Ver su entrega, ver su interés, ver su deseo siempre de colaborar, sin importar la hora y el momento y las circunstancias es lo que me llevó”. Finalmente, el padre Cipriano Sánchez, encargado de oficiar la misa, también dijo ser cercano a André y a su familia.

Como lo recordé ahora en la misa, lo más importante de una persona no es la fama que tiene o lo que le puedan aplaudir, lo más importante de una persona es lo que uno tiene dentro de su corazón. Y en eso, André no se dejaba ganar por nadie.

Cabe destacar que la conductora de noticias Denise Merker, el comediante Juan Carlos Casasola y Maggie Heigy también estuvieron presentes en la misa.

Te puede interesar: Marta Sánchez tacha de exageradas las críticas a Karol G por su dueto con Andrea Bocelli