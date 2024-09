EXCLUSIVA: Así fue la emotiva entrevista de Pati Chapoy a André Marín

Tras darse a conocer la noticia de la muerte del periodista deportivo André Marín, debido al complicado panorama de salud que enfrentó, recordamos la emotiva entrevista que le otorgó a nuestra querida Pati Chapoy donde reveló los detalles de la difícil etapa que vivió.

Así fue la emotiva entrevista de Pati Chapoy a André Marín

Durante la plática, Marín Puig detalló: “Primero lo de clostridium y, el año pasado, el 22 que sí fue el peor año de mi vida. En enero me explota el estómago, terapia intensiva, salgo muy bajo de peso, me duele y tengo problemas en la espalda, en marzo me operan y me operan mal, médicos, tratamientos, revisiones“.

Y ya el acabo se fue noviembre, porque yo iba por tres días al hospital a que me revisaran la panza y la espalda, todo me lo revisaron y todo iba bien, en la última noche del hospital de tres días, pescó tres neumonías diferentes con neumococo y todo. Terapia intensiva, inconsciente, cincuenta días sin saber qué estaba pasando, cincuenta días en el hospital y hoy estoy aquí contándotelo todo Pati

Te puede interesar: Luis Enrique Guzmán se pronuncia tras cuestionamientos sobre la prueba de ADN de Apolo

Tras ser cuestionado sobre qué ocasionó todos esos padecimientos, el periodista señaló que la causa fue divertículos y estrés: “Todo fue por estrés y acumular el tema de los divertículos, ‘pum’ uno explotó y ya me estaba yendo, Pati”.

Así mimo, el también analista compartió detalles sobre su proceso de rehabilitación y la petición que hizo a los médicos. Explicó que siguió dos tipos de rehabilitación: una física, basada en ejercicios, y otra pulmonar, que fue especialmente importante: “Son dos, la física, ejercicios y la pulmonar, que es muy específica, y que México encontró grandes médicos en rehabilitación pulmonar a raíz de la pandemia, desde que salí del hospital al día de hoy que estoy contigo, ya subí 27 kilos, llegué a pesar 40, me estaba yendo, pero yo me aferre a la vida, a Paty y a mis hijos”, detalló.

¿Cuál fue la petición que André Marín le hizo a los médicos?

En este sentido, André Marín reveló la petición que le hizo a los médicos en ese momento: “Yo le dije a los médicos ‘A ver qué hacen, pero yo quiero vivir, yo necesito vivir, porque tengo tres niños muy chiquitos, tengo una esposa a la que amo y tengo que estar con ella a fuerza’ como de lugar’”, finalizó.

Te puede interesar: EXCLUSIVA: Toño Mauri revela cómo fue su doble trasplante de pulmón