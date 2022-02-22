Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Xavier Marc.

La mañana de este sábado, la noticia de que un hombre habría sido encontrado sin vida en la terraza de este edificio de departamentos, marcado con el número 19 de la calle Rincón del Bosque en Polanco, causó la movilización de varios elementos policíacos.

Más tarde, se confirmó que el ahora occiso era el actor Xavier Marc, quien presuntamente se arrebató la vida arrojándose de un sexto piso. Y aunque ninguno de los vecinos quiso dar su testimonio, fue Yucita Furlong, directora de la Casa del Actor, y otros amigos que acudieron al tardío rescate, los que arrojaron luz sobre lo ocurrido, dado que Xavier formaba parte del patronato de dicha institución.

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De depresión no, pero sí había tenido problemas de salud muy delicados, no tenemos un diagnóstico exacto, porque parecía que tenía problemas de sangre, de plaquetas, le estuvieron haciendo estudios, últimamente de la médula. Desafortunadamente, él sufrió una caída hace unos meses, se rompió cuatro vértebras, entonces tenía un dolor irreal, tenía dolor, dolor. Llevaba muchos meses con un dolor que no lo dejaba en paz

Yo creo que, desafortunadamente, quizás tenía principios de Leucemia, eso es lo que yo creo, no se lo detectaron. De hecho, hoy tendríamos que estar en el hospital, donde le iban a poner un par de transfusiones de sangre

Son cosas muy shockeantes, uno no puede entender el dolor que tenía, era insoportable, tan es así que hace unas semanas fue al hospital a que le quemaran los nervios de la espalda porque el dolor era insoportable, es algo terrible

Le sucedió esto, que se cayó y se rompió 4 vértebras, a su edad, o sea, es algo terrible, tenía osteoporosis, para los huesos iba a ser peor. Tenía principios de Leucemia, entonces, hoy seguramente dijo: ‘Ya no quiero una transfusión más’ No sé qué pudo haber pasado por su mente, en un sexto piso

El actor supuestamente dejó una carta de despedida

Fue hasta la tarde de este domingo que sus restos fueron velados en una agencia funeraria de la calle de Sullivan en la Ciudad de México. Ahí, Yucita Furlong habló de una supuesta carta póstuma que dejó.

Ese tema de la carta, yo no la vi, no puedo decir nada acerca de la carta. Él tenía muchísimo dolor, estaba muy muy débil, estaba no sé, se necesita mucha valentía para tomar una decisión de esas, pero como es que viene esa decisión, difícilmente podríamos saber

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Aunque no dio ninguna declaración, Christian, pareja de Xavier Marc, se veía muy consternado.

