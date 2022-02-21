Papá de Jenni Rivera revela que esconde objetos muy valiosos de su hija.

En medio del distanciamiento entre los cinco hijos de Jenni Rivera con sus tíos Rosie y Juan Rivera por el manejo de su legado, Don Pedro Rivera, patriarca de la familia, enciende una nueva llama, pues asegura que él cuenta con varios temas inéditos de La Diva de la Banda.

Don Pedro está a punto de lanzar los temas sin el conocimiento ni consentimiento de sus nietos, entre ellos, el de Jacqie, quien figura como nueva albacea testamentaria de la cantante.

Yo tengo temas de mi hija inéditos que no han salido a conocimiento del público. La cosa es que yo tengo los temas guardados, pero nunca los he querido sacar a la luz por el respeto a mis nietos. Que hagan ellos lo que tengan que hacer con los temas que tienen ellos

El patriarca de la familia asegura que tiene en su poder más de diez canciones nunca antes escuchadas de La Mariposa de Barrio.

Son diferentes temas. Ellos tienen unos y nosotros tenemos otros desde el inicio de la carrera de Jenni Rivera. No los hemos contado, pero son como ocho o diez temas

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Sabrá Dios, yo creo que no, no hay por qué se vayan a enojar. A mi hija yo la hice desde el vientre de su mamá, yo la hice artista. Yo creo que algún derecho tengo como padre

Preparan grandes sorpresas para todos los fans de Jenni Rivera

Don Pedro ya tiene a la afortunada que realizará un dueto con un tema de Jenni Rivera, ella es Ángela Fonte, originaria de Guadalajara, Jalisco.

“El pensamiento de nosotros es que ella pueda hacer un dueto con Jenni con los temas inéditos que tenemos. Yo creo que eso va a ser muy importante para ella”, concluyó el papá de la recordada Jenni Rivera.

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