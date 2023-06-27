Lo que pasó con la detención y audiencia del influencer Naim Darrechi.

El pasado viernes, se vivió un momento caótico en el Aeropuerto de la Ciudad de México, cuando en una guardia cotidiana, intentamos abordar a la influencer Yeri Mua, quien llegó acompañada por su pareja sentimental, el también influencer Naim Darrechi.

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Los medios de comunicación abordaron a la pareja cuando terminaba de documentar, a pesar de que la veracruzana saludó a la prensa, Darrechi reaccionó de forma violenta y a punta de escupitajos, ofensas, golpes y hasta patadas.

Agredió a reporteros y camarógrafos, resultando varios de estos últimos afectados, pues sus equipos quedaron destrozados. En medio de gritos e insultos, para impedir que se entrevistara a Yeri Mua, quien según él está embarazada, la agresión creció.

No quiere hacer nada, que la dejes, está embarazada

Por fortuna, la policía auxiliar del aeropuerto actuó conforme al protocolo y escoltaron al español al exterior de la sala, donde fue detenido oficialmente. Cabe señalar que mientras permanecía a resguardo, el influencer todavía se dio tiempo para grabar a la prensa de manera intimidante con su celular.

Acto seguido, los agentes de la policía auxiliar indagaron qué daños había ocasionado el influencer, pidiendo a los afectados, incluido él camarógrafo de Ventaneando, que subieran a otro vehículo para acudir al Ministerio Público y presentar la denuncia correspondiente.

Una vez que la policía se llevó al agresor y a los compañeros afectados, la denuncia quedó registrada en el Ministerio Público de la alcaldía Venustiano Carranza.

Cabe señalar que Naim Darrechi, quedó detenido y no alcanzó fianza para salir en libertad, pues las autoridades determinaron que debía de pagar los daños ocasionados, por un monto aproximado de 150 mil pesos.

¿Cómo fue la audiencia de Naim Darrechi?

Este domingo, se llevó a cabo la audiencia en la que Naim Darrechi respondió por las agresiones que cometió en contra de los medios de comunicación, el pasado viernes, en el Aeropuerto de la Ciudad de México y que lo llevaron a ser detenido por el delito de daño de propiedad dolosa.

A dicha audiencia, acudieron Gabriel Lara, camarógrafo y realizador de la televisora de San Ángel; David Santos, periodista independiente y Joaquín Bravo, camarógrafo de Ventaneando, cuyos equipos de trabajo resultaron con severos daños, debido a los golpes y patadas del influencer español, pareja de Yeri Mua.

A su salida, el abogado defensor de Naim Darrechi, Marcos Monterrey, confirmó a la prensa que su representado aceptó todos los cargos y reconoció su error, por lo que aceptó cubrir la reparación del daño, misma que de manera extraoficial se sabe ascendió aproximadamente a 150 mil pesos.

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Mi representante acaba de salir a cambio de una solución alterna, va a realizar el pago de la reparación del daño y con esto, buscamos concluir el proceso

Según se afirma, Darrechi enfrenta varios problemas judiciales en su país, entre estos por haber agredido a un policía en mayo de 2021, además de las denuncias por violencia que Yeri Mua a expuesto en repetidas ocasiones, pero su abogado negó que estos asuntos hayan salido a relucir en la carpeta de investigación abierta, el pasado viernes.

