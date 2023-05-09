Detiene la policía a Medio Metro: ¿Por qué?

En las últimas horas se ha hecho viral en las redes sociales la noticia sobre la detención de Medio Metro, por lo que es importante explicar los motivos que llevaron al actuar de las autoridades en contra del influencer.

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La noticia fue dada a conocer en TikTok, red social donde es común encontrarse videos cortos que terminan teniendo mucha repercusión. Ahora bien, la fama del bailarín ha provocado que los hechos no pasen desapercibidos por los fans, quienes se mantienen al pendiente de todos sus movimientos.

¿Por qué detuvieron a Medio Metro?

En el video que fue compartido en las redes sociales, se puede observar que Jonathan Uriel Espinal, mejor conocido como Medio Metro, aparece con las manos en la nuca y recargado en una patrulla mientras un integrante de la policía de Ciudad de México, le está haciendo una revisión.

Los elementos de Seguridad Pública estaban haciendo una de las llamadas ‘revisiones de rutina’ a Medio Metro, con la finalidad de que no tuviera algún objeto que lo pudiera comprometer.

Lo único que comprobaron es que el artista tiene "mucho sonido" por lo que la situación no pasó a mayores, pero se hizo viral en todas las redes sociales.

Sin embargo, en realidad todo fue parte de una colaboración entre las partes, debido a que las autoridades policiales aceptaron estar en un video que terminó siendo uno de los más populares de la semana.

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El video causó muchas opiniones encontradas en las redes sociales, donde hubo todo tipo de comentarios, pero lo que es una realidad, es que el video tiene miles de reproducciones y su popularidad sigue en aumento.