VIDEO: Nuevo Medio Metro debuta en la lucha libre y así le fue.

Bien dice el dicho que “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente” y tal parece que así le está sucediendo a José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, quien saltó a la fama por sus peculiares pasos de baile, ya que Jonathan Uriel, el nuevo Medio Metro la está rompiendo en grande.

José Eduardo Rodríguez y Sonido Pirata dieron por terminada su relación contractual en medio de rumores y dimes y diretes; sin embargo, el grupo sonidero no se quedó de brazos cruzados y lanzó a su nueva estrella.

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¿Quién es el nuevo Medio Metro? A través de la cuenta Richardtvoficial, Sonido Pirata presentó a su nuevo Medio Metro, Jonathan Uriel, quien sorprendió recientemente con el paso del Patito Juan y lanzó el de Alfredo Adame con sus icónicas patadas de bicicleta.





¿Nuevo Medio Metro tiene más éxito que el anterior?

La nueva estrella de Sonido Pirata parece haber aprendido de los errores de su predecesor y actualmente está disfrutando de las mieles del éxito pues en días pasados visitó el foro de nuestro matutino Venga La Alegría, donde demostró su carisma e hizo gala de sus mejores pasos de baile.

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¿Cómo le fue al nuevo Medio Metro con Molotov?

Además de eso, Jonathan Uriel fue invitado por Molotov a una de sus presentaciones. En un video que se hizo viral, Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, invitaron al nuevo Medio Metro a que rockeara con ellos en el escenario e incluso lo animaron para que se aventara al público.

“¿Si lo van a cachar? A huev… ahora sí”, mientras que otro dice: “No, no lo van a cachar, wey, es que pesa un chin…”, comentaron. Al final, el bailarín se armó de valor y se arrojó al público como todo un rockstar.

Ese chavito de medio metro si se la rifa hasta con Molotov 😜 pic.twitter.com/qJqNIXLkVO — El Niño del Rock! (@jumpdafocka) February 17, 2023

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¿Nuevo Medio Metro debutó en la lucha libre?

Aprovechando el buen momento y la fama que lo rodea, Jonathan Uriel volvió a hacerse viral luego de que fuera invitado a una función de lucha libre en la Arena Neza, en la que estuvieron presentes luchadores como Máximo y el Hijo de Fishman, entre otros.

¿Qué le pasó al nuevo Medio Metro?

En el video se aprecia al bailarín sacándole brillo al cuadrilátero, cuando de pronto recibió unas patadas voladoras que lo terminaron lanzado hacia afuera del encordado, hecho que se hizo viral en redes y le valió que lo compararan con el emblemático Kemonito.