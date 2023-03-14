Nuevo Medio Metro se separa de Sonido Pirata.

Tal parece que una desbandada se está gestando al interior de Sonido Pirata, pues a un escasos de días de que La Pompis abandonara el proyecto, ahora el nuevo Medio Metro decidió hacerse a un lado para forjar su propia carrera.

¿Quiénes son los únicos que trabajarán con Sonido Pirata?

Julián Ramírez, líder de Sonido Pirata, anunció a través de su cuenta de Facebook la separación de Jonathan Uriel, mejor conocido como el nuevo Medio Metro, y puntualizó que las únicas personas que trabajarán con él son El Bocho, La Pequeña Nikol y La Cholondrina.

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¿Nuevo Medio Metro se separa definitivamente de Sonido Pirata? Tras anunciar la salida del nuevo Medio Metro, el sonidero señaló que podría presentarse en algún evento, pero Jonathan Uriel ya no tiene nada que ver con sus contrataciones, sino que Richartd TV será el encargado de manejarlo.

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“Equipo pirata (Únicos integrantes). No más. M/M (Medio Metro) sólo en ocasiones nos verán colaborar, o trabajar con él, para contratarlo a él es trato directo con Richard TV”, se lee en una de sus publicaciones en Facebook.

¿Qué dijo el original Medio Metro?

La publicación se hizo viral y la información llegó a manos del original Medio Metro, quien se burló y arremetió contra su excompañero. “Más evidencia, propio pirata lo dice, que el cara de Pug ya está haciendo sus eventos, ya se cansó de los $2000 que se le da por eventos mientras ese pirata se queda con más de 10 mil. Bocho y Cholondrina pronto se cansarán de lo mismo, aquí tienen las puertas abiertas”.

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Cabe mencionar que, días atrás arremetió contra La Pompis y la llamó oportunista, pues aseguró que lo único que quería era sacar dinero.

¿Por qué el nuevo Medio Metro ya no trabaja con Sonido Pirata?

Hasta el momento se desconocen las causas de su separación; sin embargo, no luce descabellado que pudiera deberse por cuestiones económicas, tal como en su momento lo revelara José Eduardo Rodríguez, por lo que habrá que estar pendientes de lo que pudiera surgir en próximos días.