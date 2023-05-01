Diana Golden confiesa que chip contra alcoholismo funciona perfecto.

Diana Golden hace una invitación a todos aquellos que no puedan combatir sus problemas de alcoholismo, pues el famoso chip que lleva debajo de la piel para dejar de beber, le ha funcionado de maravilla.

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Cada día es mejor y más tranquilo, solamente los primeros días, hace como dos meses me dio ansiedad y eso normal, pero después ya no, el cuerpo se va acostumbrando y lo qué pasa es que, pues ya no te dan ganas, tengo sed, pero de agua, porque tengo mucho calor

Pones de tu parte para que funcione y te aguantas al principio, como no, porque es la costumbre y la mente es muy canija. Se acuerdan de que siempre estaba enferma de mi estómago, que siempre que la colitis y el estómago así inflado, pues mírenlo ya no está inflado

¿Es amiga de una ex de Alfredo Adame?

En otros temas, Diana reconoció la amistad que mantiene con Susan Quintana, ex de Alfredo Adame, aunque paradójicamente ha pedido que ya no se le cuestione más sobre el polémico actor.

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La verdad, es que sí, nos unió el que todos fuéramos tan insultados, chistosamente de ahí nació la amistad, pero nada que ver con el tipo ese, nada, no me importa