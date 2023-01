Alfredo Adame ya le pagó a Diana Golden indemnización por daño moral.

Fue en 2020 cuando Diana Golden ganó una demanda civil en contra de Alfredo Adame por daño moral, luego de que el actor lanzará ataques en contra de ella y su mamá fallecido hace unos años. Hoy, la actriz admite que Adame ya saldó con ella la indeminización que le puso el juez, aunque le falta disculparse públicamente.

“De la parte económica acabó de pagar, pero él no ha terminado de pagar, falta la disculpa pública y eso no lo digo yo, ni se lo pido yo, ni se lo exijo yo, sino el juez y cualquier cosa con el licenciado Carrillo”.

“Sí, económicamente, cuatro años después, así de a poquitos, me hizo ir no sé cuántas veces, pero bueno no importa. De aquí a que cobré todo, ni me di cuenta de cuánto cobré”.

¿Alfredo Adame debe ofrecer una disculpa pública a Diana Golden?

“Yo quiero una disculpa pública porque la difamación hacia mi persona durante tantos años y ya con mi mamá, meterse con mi mamá, que ya en paz descanse, Dios mío, con todos los muertos, no tiene medida.”

Diana Golden no quiere ser relacionada con Alfredo Adame.

Eso sí, Diana mostró su molestia al ser relacionada en todo momento con Adame.



“Yo no quiero ya que me liguen con él, de verdad, ¿en 37 años de carrera es lo único que me tienen que preguntar? Ni siquiera de qué vengo o qué voy a hacer. Me preguntan nada más por ese señor y yo es la última vez que me paro a hablar de ese señor, ya les contesté que pagó; cuando ustedes lo vean hacer una disculpa pública ante todos ustedes, que son contra los que me ha difamado, entonces, esto habrá terminado. Mientras tanto, no”, concluyó Diana Golden.