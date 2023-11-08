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Exatlón México 2024
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DIEGO BALLEZA | ROJOS

Diego Balleza está listo para demostrar sus habilidades en Exatlón México. ¡Sigue todos los detalles por Azteca UNO!

DIEGO BALLEZA ELIMINADO EXATLÓN MÉXICO

Escrito por: Palmira Silva

APODO: MARINERO BALLEZA

EDAD: 28 AÑOS

ESTADO: NUEVO LEÓN

DISCIPLINA: CLAVADOS

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