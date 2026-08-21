Los Chefs revelan el SECRETO para la preparación de platillos miniatura en MasterChef 24/7

Ha llegado la segunda eliminación de la etapa final de MasteChef 24/7 y los cocineros en riesgo tuvieron que poner a prueba su creatividad, pues esta noche tuvieron que preparar un platillo completo con ingredientes miniatura para permanecer en la competencia culinaria; sin embargo, los paladares más exigentes de México le compartieron al público su invaluable conocimiento en la materia y revelaron el secreto para realizar platillos miniatura. ¿Qué fue lo que dijeron? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La gala de esta noche comenzó con el esperado regreso de la Chef Zahie Téllez para reunirse con Poncho Cadena y Adrián Herrera, quienes compartieron los pormenores del reto, el cual consistía en la preparación de un platillo compuesto por proteína, guarnición y salsa, pero con ingredientes miniatura, en solamente 25 minutos.

Durante la elección de ingredientes en la mesa de rapiña, los Chefs hablaron sobre sus expectativas del desafío a solamente unos días de la gran final de MasterChef 24/7 y aprovecharon el momento para compartirle al público que siguió la transmisión de la gala desde las 20:30 horas el secreto para la preparación de los inusuales platillos.

Fue la Chef Zahie quien puso énfasis en la cocción de los ingredientes, pues es más veloz debido al singular tamaño de los insumos, y es que si se pasaba, las verduras podrían terminar como puré. El acertado comentario de Téllez fue calificado por Poncho Cadena como el secreto para la preparación de estas propuestas y recalcó la importancia del manejo de los tiempos de cocción de acuerdo al tamaño de los ingredientes.

Cabe señalar que el participante que gane el reto subirá al balcón y acompañará a Ixdit y Flor para permanecer en la competencia hasta el próximo domingo de eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Flor e Ixdit como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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