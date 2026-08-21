⁠Antrax y María, los Cocineros que tuvieron que abandonar MasterChef 24/7 debido a recomendaciones médicas; esto fue lo que les pasó

Este jueves se dio a conocer que el Cocinero Antrax no podrá seguir en el universo MasterChef 24/7 debido al fuerte accidente que sufrió, quedándose a unos cuántos días de la Gran Final, dejando tristes a todos sus seguidores que lo apoyaron a lo largo de esta temporada especial.

Te puede interesar: Revelan la imagen de la herida por la que Antrax tuvo que ser atendido en una AMBULANCIA en pleno domingo de Eliminación de MasterChef 24/7

Su salida de la cocina más popular de todo México ha causado mucha sorpresa dentro de sus compañeros y todo el Equipo de Masterchef 24/7, pues aunque este intentó reincorporarse, tristemente no fue posible… Siendo el segundo participante que tiene que abandonar el programa debido a problemas más allá de su habilidad para cocinar, al igual que María.

¿Por qué salió María de MasterChef 24/7?

Pareciera que fue ayer cuando la Cocinera María fue la capitana de la Batalla por Equipos, cuando tras no lograr los resultados esperados pudimos ver un comportamiento ciertamente inusual, pues esta había lucido como una participante con una gran actitud.

Con el paso de los días, la preocupación comenzó a crecer luego de que se ausentara de la cocina la Gala de los siguientes retos, por lo que esa misma semana se confirmó que no podría continuar debido a recomendaciones médicas, dejando un gran vacío dentro de la cocina de Masterchef 24/7.

¿Por qué salió Antrax de MasterChef 24/7?

Este jueves 20 de agosto nos enteramos de la triste salida de Antrax, pues aunque el Cocinero dio lo mejor de sí mismo durante esta temporada, le fue imposible llegar hasta la final debido a que durante el domingo de Eliminación sufrió un fuerte accidente, lo que le impidió poder seguir cocinando.

El Cocinero sufrió una cortada no menor, por lo que su desempeño tras la parrilla estaba condicionado y luego de esperar a su evaluación médica, finalmente, 4 días después se dio a conocer que este no podría seguir.