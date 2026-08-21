ÚLTIMA HORA: Antrax ABANDONA MasterChef 24/7, a días de que fuera atendido en ambulancia y cerca de la Gran Final

A unas semanas de la recta final de MasterChef 24/7 las emociones dentro de la cocina más famosa de México están a flor de piel y muestra de ello fue la actitud que presentó en la emisión de hoy durante el jueves de eliminación fue el cocinero Antrax quien sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al dar un importante mensaje sobre su participación en el reality culinario.

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Frente a los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena, Antrax decidió poner punto final a su participación en la competencia y abandonar el reality a pocos días de que se lleve a cabo la gran final que será el próximo domingo 30 de agosto.

¿Por qué Antrax decidió abandonar MasterChef 24/7?

La inesperada decisión del originario de Veracruz llegó luego de que sufriera un accidente durante la gala de eliminación del pasado domingo cuando iniciaba el primer reto de la noche donde tendría que cocinar junto a Ixdit y bajo las instrucciones del Chef Diego Niño, durante el reto Antrax se cortó gran parte de su dedo pulgar.

Aunque en ese momento recibió atención médica, la herida posteriormente presentó complicaciones que le impidieron continuar participando con normalidad en algunas de las actividades dentro del mundo de MasterChef 24/7. Durante los días siguientes, el participante tuvo que ausentarse de algunos retos y clases mientras se concentraba en su recuperación y estaba en atención médica.

Hoy esta lesión terminó convirtiéndose en un obstáculo importante por lo que decidió en la emisión de este jueves 20 de agosto acudir al foro y pasar al frente junto a Claudia Lizaldi para hablar sobre lo ocurrido y explicar parte de su situación.

Frente a sus compañeros y la conductora, el participante compartió detalles sobre su estado de salud y confirmó que tomó la decisión definitiva de abandonar la competencia este jeuves de eliminación.