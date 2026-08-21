MasterChef 24/7: ¿Cuáles son los ingredientes para hacer chiles en nogada?

La recta final del año se aproxima y con ella inicia una de las temporadas gastronómicas más esperadas en las estaciones de MasterChef 24/7: la temporada de chiles en nogada . Este icono de la cocina poblana representa la máxima expresión de elegancia en la mesa mexicana, pues es una incomparable combinación de los colores a través de la granada, el perejil y su inconfundible salsa blanca.

Si en estas fiestas patrias deseas aventurarte a preparar una receta tradicional para 25 piezas, te compartimos la fórmula clásica avalada por el Gobierno de México.

¿Qué lleva la salsa de nogada?

Para elaborar la nogada perfecta se requieren los siguientes ingredientes:

8 tazas de nueces de Castilla limpias (aproximadamente 200 piezas)

1 taza de almendras peladas (remojadas previamente en agua fría durante una o dos noches en refrigeración)

400 g de queso de cabra poblano o queso fresco tradicional

5 tazas de agua fría (para ajustar consistencia al licuar)

2 tazas de granos de granada roja fresca y hojas de perejil para decorar

¿Cómo preparar chiles en nogada?

Fríe ajo y cebolla para acitronar 1 kg de carne de cerdo molida con jitomate licuado. Agrega especias molidas (clavo, canela y pimienta) junto con almendras, pasas, aceitunas y perejil. En sartenes aparte, dora cubos de manzana, pera, durazno con azúcar, y plátano macho con acitrón y piñones rosas. Integra las frutas cocidas a la carne salada con un toque de vinagre blanco y rellena los 25 chiles poblanos limpios.

Bate 12 claras a punto de nieve e incorpora suavemente las yemas, ¼ de taza de harina y sal. Pasa los chiles rellenos por harina para retirar excesos, sumérgelos en el huevo batido y fríelos uno a uno en aceite muy caliente hasta que adquieran un tono dorado uniforme.

Licúa los ingredientes de la nogada por tandas agregando solo el agua necesaria para mantener una salsa espesa y consistente. Coloca el chile capeado en un plato hondo, báñalo generosamente con la nogada y adorna con la granada roja y hojas de perejil fresco antes de servir.

