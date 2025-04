Diego Luna revela que estuvo a punto de ser arrestado en un aeropuerto; ¿por qué?

Hablar de Diego Luna es hablar de una de las personalidades más importantes que México tiene en la actualidad y lo anterior se debe, por completo, a la forma en cómo ha podido sobresalir en su faceta como actor dentro y fuera del país. Por ende, luce curiosa la experiencia que vivió en un aeropuerto de los Estados Unidos, mismo en donde estuvo a punto de ser arrestado.

Si bien ya cuenta con una amplia y extensa trayectoria en el apartado actoral, es una realidad que el mundo se abrió para Diego Luna después de la participación que tuvo en “Rudo y Cursi”, mismo en donde compartió el protagonismo con Gael García. A raíz de dicho papel, a Diego le ha ido sumamente bien en Estados Unidos no solo en proyectos, sino en cuanto al aspecto económico se refiere.

¿Diego Luna pudo ser arrestado en un aeropuerto?

Hace unos días, Diego Luna protagonizó una entrevista con la cuenta de YouTube de Jimmy Kimmel, misma en donde reveló varios aspectos de su vida y, a su vez, una curiosa experiencia que vivió en un aeropuerto de los Estados Unidos, cuando un elemento de seguridad estuvo a punto de arrestarlo por confundir una pistola que utiliza en “Star Wars” con una que resultaría original.

“Tengo uno de esos bláster en mi casa, tuve que hacer dos temporadas para que me lo dieran. Fui al aeropuerto y dije ‘Me lo voy a llevar’. Está hecha meticulosamente y parece real, de una galaxia muy, muy lejana. Pero me detuvieron en el control de seguridad, los chicos abrieron la cosa en donde venía y comenzaron a gritar, y yo trataba de decir ‘no no, es solo un accesorio’”, mencionó.

¿Qué hizo para evitar ser arrestado?

Diego Luna mencionó que se vio obligado a mostrar algunas fotografías del personaje que interpretaba en el proyecto, el cual era Cassian Andor portando su bláster, con la intención de que los oficiales lo dejaran libre. Una vez que reconocieron que lo anterior solo era un accesorio, los elementos de seguridad le pidieron perdón y lo dejaron seguir su camino.