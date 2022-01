Esta es la historia de amor de Diego Verdaguer y Amanda Miguel.

Una de las parejas más sólidas del espectáculo era la que formaron Diego Verdaguer y Amanda Miguel, quienes se conocieron en Argentina en 1975 y a partir de ahí nació su historia de amor que se mantuvo hasta el final de la vida del cantante.

Lamentablemente, a las primeras horas de este viernes se dio a conocer el fallecimiento del cantante Diego Verdaguer a los 70 años, tras complicaciones por COVID-19, dejando un gran vacío en la música, en su familia y en el corazón de su esposa.

Diego Verdaguer iba en su auto a una comida con sus padres, pero un alto, ella pasó junto con otras dos mujeres frente a su automóvil, quienes lo reconocieron, contó el cantante al diario El Universal.

“Iba a comer con mis padres y pasan tres chicas frente al auto, la miro y una de las chicas se voltea y yo siento que me reconoce y les dice a las otras, se dan vuelta y miran... yo toqué el claxon y mientras las chicas cruzan la calle en diagonal y paso. Voy mirando y seguí y cuando estoy dando la vuelta, digo: ‘No, voy tras ella’”, recordó el intérprete argentino.

Luego, Verdaguer las vio entrar a un hotel y les dijo que tenía una comida pero que volvía para tomar un café con ellas.

“Al rato volví, la hermana no estaba, Amanda sí. Su hermana me encantó, pero si hubiera estado con la hermana no hubiera durado un mes”, reveló.

Amanda Miguel le contó que también era cantante e interpretó una melodía en inglés. Fue así como comenzó nició su historia de amor y artística, pues Diego comenzó a escribirle y producirle canciones.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel se casaron

A los pocos meses de ser novios se casaron por el civil y en 1983 le dieron la bienvenida a su única hija, Ana Victoria y en 2015 finalmente se casaron en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, en la Ciudad de México.

Los argentinos se volvieron abuelos apenas en noviembre, al nacer su nieto Luca y sin duda, fue una de las noticias más felices que recibieron en su vida.

“Tratamos de estar todo el tiempo juntos y organizar nuestras vidas para no extrañarnos”, dijo Amanda Miguel respecto al casi medio siglo que pasaron juntos.

Apenas el pasado jueves en vida, a través de su cuenta de Twitter, Verdaguer escribió una dedicatoria para su amada esposa: “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón @amandamiguels”.

De su unión en la parte musical emergieron hits como “La ladrona” y “Él me mintió”, y juntos crearon el sello discográfico Diam Music (Di, por Diego; y AM, por Amanda).

