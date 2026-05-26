Las uñas pastel pasaron de moda: estos son los 5 colores que serán tendencia este verano

Las uñas pastel comenzaron a perder protagonismo frente a colores más vibrantes, cálidos y con acabados luminosos que aportan mayor dimensión a la manicura. Este verano 2026, las tendencias apuntan hacia tonos inspirados en frutas, metales suaves y colores naturales que modernizan las manos y elevan cualquier look.

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Aunque los pasteles seguirán presentes en versiones puntuales, la temporada estará marcada por manicuras con colores de esmaltes más intensos o sofisticados, capaces de reflejar la luz y generar un efecto visual más elegante. El objetivo ya no es solo llevar color, sino elegir tonos que transmitan energía, frescura y estilo.

5 colores de uñas que serán tendencia en verano 2026

Amarillo mantequilla: suave, cremoso y luminoso, este tono reemplaza a los pasteles clásicos y se convierte en uno de los favoritos para resaltar el bronceado.

Rojo cereza brillante: una versión más profunda y sofisticada del rojo tradicional que aporta elegancia instantánea y combina con cualquier look veraniego.

Azul océano: inspirado en el mar y los reflejos acuáticos, este color intenso aporta frescura y un toque moderno a la manicura.

Champagne perlado: el nuevo neutro elegante del verano. Su acabado brillante y delicado estiliza las manos y funciona tanto de día como de noche.

Verde oliva cálido: heredero de la tendencia natural que dominó 2025, continúa vigente en una versión más sofisticada y adaptable.

La directora creativa de ORLY, Sigourney Nuñez, explicó en recientes presentaciones de moda y tendencias que los colores de uñas evolucionan hacia tonalidades con más carácter y brillo, capaces de destacar sin resultar exageradas. En la misma línea, Julie Kandalec, reconocida por trabajar con celebridades y editoriales internacionales, destacó que los tonos con profundidad y acabados luminosos dominarán la temporada primavera-verano.

Tendencias de manicura en verano 2026: los colores intensos reemplazan a los pasteles en las uñas

El cambio responde a una evolución estética en el mundo beauty. Después de varias temporadas dominadas por colores suaves y minimalistas, las tendencias actuales buscan un equilibrio entre elegancia y expresión personal.

Según especialistas de la plataforma profesional Nails Magazine, los esmaltes con brillo, reflejos perlados o acabados translúcidos están creciendo porque aportan más movimiento visual que los tonos planos. Beauty Launchpad señala que los colores inspirados en elementos naturales (como frutas cítricas, minerales y tonos tierra) serán protagonistas absolutos durante el verano 2026.

La manicura se convierte así en un accesorio más del look estival: luminosa, sofisticada y con colores que transmiten personalidad. Este año, el verano deja atrás los tonos pasteles clásicos para dar paso a otros más modernos, vibrantes y elegantes.