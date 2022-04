Va al doctor de emergencia porque “la pateó un chaneque”. (FOTO)

Cuando creíamos haber visto todo aparece el internet y nos sorprende con algo nuevo, pues ahora tocó el turno en el estado de Guerrero, donde una mujer de más de 60 años acudió a consulta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a un fuerte dolor de cadera, ya que supuestamente un chanque la pateó, así como lo lees; la imagen de la cartilla médica se hizo viral en redes.

¿Qué es un chaneque?

De acuerdo con la UNAM, la palabra chaneque es una expresión náhuatl que quiere decir “los seres que habitan en los lugares peligrosos”, cuyas características, atributos y morada pueden variar según las tradiciones de cada cultura.

En estados como Veracruz, Tabasco y Chiapas siguen vigentes las leyendas en torno a estos seres que cuidan los bosques, selvas, animales silvestres y manantiales.

Cartilla médica se hace viral

Como mencionamos al principio de la nota, una mujer de más de 60 años acudió al IMSS a consulta médica, donde le reportó al doctor que un chaneque le había pateado la cadera durante la noche. Sin embargo, para sorpresa del doctor, la mujer sí presentaba un severo daño en la cadera por el presunto golpe.

La fotografía de la cartilla médica se hizo viral gracias al usuario de Twitter @Crossfitosaurio, quien publicó una fotografía en donde se ve el carnet de una mujer mayor de 60 años que tiene un papel con la leyenda “la pateó un chaneque anoche”, junto con un número de consulta.

“Si no le tomo foto no me lo van a creer jajajaja”, escribió el usuario en su publicación.

Si no le tomo foto no me lo van a creer jajajaja pic.twitter.com/aeQYAUlWjq — Coatisaurio Malportado 🦕🦖 (@Crossfitosaurio) March 29, 2022

El tuit de inmediato se hizo viral alcanzando más de 22 mil likes y cerca de 2 mil 500 retuits, generando polémica y risas entre los internautas. Desafortunadamente, se desconoce en qué terminó el diagnóstico.

