VIDEO: Tenía dolor de estómago, da a luz en su baño.

Seguramente han tenido ese dolor de estómago que no solo se queda en malestar sino en una retorcida e incómoda situación que nos hace correr rápidamente al baño.

Uno de esos casos le ocurrió a Elle Wood, una chica de Australia que contó a través de Tiktok el momento en el que se enteró que sería madre; no obstante en un principio le hizo creer a su familia que algo que había comido le cayó mal.

Y es que la mujer contó que a los 16 años jamás imaginó que una noche tenía que despertar a su padre por dolor de estómago que terminaría en darle a su primera nieta.

"Yo, de 16 años, a las 4 a.m. despierto a mi papá: 'No me siento muy bien, ¿puedes encontrarme algo de Panadol?'", subtituló la publicación que ha tenido más de cuatro millones de visitas.

Obviamente, los seguidores tenían muchas preguntas, la más común era si Elle sabía de su embarazo y por qué no se lo contó a nadie.

@therealelwoods When I tell you he is never going to let me forget this, I mean he is NEVER going to let me forget this. ♬ original sound - kooze

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"Me enteré a los siete meses a través de mi nutrióloga y simplemente no le dije a nadie que estaba embarazada. Habían muchos problemas en mi casa, era como si los problemas de todos fueran más grandes que los míos", dijo. "Así que decidí no decirle a nadie que estaba embarazada porque era más fácil para todos que no lo supieran” añadió.

A la pregunta, ¿cómo fue cuando entraste en labor de parto?, la chica respondió: "Entré en shock y toda la mañana fue borrosa, pero recuerdo que papá dijo: '¿Qué estás embarazada?' y levantándome el suéter".

Ante la revelación, el padre aceptó la noticia y fue a buscar algo para ayudar su hija porque estaba entrando en labor de parto, tal como lo leen, el bebé ya tenía media cabeza afuera.

Su padre presenció y ayudó a la llegada de su pequeña nieta que ahora tiene 13 años de edad, sin duda una noticia que a pesar de que ocurrió hace años vuelve a tomar fuerza por el pretexto que puso la chica para no ser descubierta.

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