¿Dónde no debes poner tu celular porque se bloquea el Wi-Fi?

Actualmente, estar comunicados, realizar labores de trabajo o escuela y hasta el entretenimiento nos exigen una buena conexión a internet. Sin embargo, hay espacios de la casa que no debes poner tu celular porque se bloquea el Wi-Fi.

La conexión inalámbrica llegaría para facilitar nuestra forma de navegar por internet, pero esta no es inmune a sufrir fallos o causar problemas, tales como: no poder ver contenido en streaming en buena calidad y mala velocidad. No obstante, la experiencia de los usuarios depende de los lugares en donde utilizan internet y sus dispositivos.

CUIDADO con los fraude en reparación de equipos electrónicos.

Te puede interesar: ¿Cómo revisar las contraseñas de Wi-Fi guardadas sin tener conexión?

¿En qué lugares no debes poner tu celular porque se bloquea el Wi-Fi?

El dispositivo móvil es uno de los aparatos que más utilizamos con una conexión a internet. Además de revisar las redes sociales y chatear con amigos, es normal escuchar música desde una plataforma de streaming cuando nos concentramos en otra actividad hogareña. Pero, como ya decíamos, hay lugares en que no debes poner tu celular porque se bloquea el Wi-Fi y se trata de los siguientes:



Microondas: A veces, cuando lavamos los trastes o preparamos alimentos, buscamos música para convertir el momento en algo más agradable. En este sentido, una de las soluciones puede ser apoyar el celular arriba del horno microondas pero, según medios especializados, hacerlo es un error porque utiliza la frecuencia de los 2,4 GHz. Por lo tanto, es uno de los lugares en los que no debes poner tu celular porque se bloquea el Wi-Fi.

A veces, cuando lavamos los trastes o preparamos alimentos, buscamos música para convertir el momento en algo más agradable. En este sentido, una de las soluciones puede ser apoyar el celular arriba del horno microondas pero, según medios especializados, hacerlo es un error porque utiliza la frecuencia de los 2,4 GHz. Por lo tanto, es uno de los lugares en los que no debes poner tu celular porque se bloquea el Wi-Fi. Televisión: Así mismo, un lugar donde no debes poner tu celular porque se bloquea el Wi-Fi es a lado de la televisión. Y es que, como sucede con el horno microondas, situar el dispositivo móvil cerca del televisor puede generar interferencias, problemas de conectividad y sobrecalentamientos de los aparatos.

Así mismo, un lugar donde no debes poner tu celular porque se bloquea el Wi-Fi es a lado de la televisión. Y es que, como sucede con el horno microondas, situar el dispositivo móvil cerca del televisor puede generar interferencias, problemas de conectividad y sobrecalentamientos de los aparatos. Aparatos con bluetooth: De igual modo, si tienes aparatos que funcionan con bluetooth, piénsalo antes de poner tu dispositivo móvil cerca o junto a ellos. En particular, es uno de los sitios donde no debes poner tu celular porque se bloquea el Wi-Fi, es decir, se genera una interferencia por la frecuencia de 2,4 GHz o 5 GHz con la que trabajan los dispositivos móviles inteligentes. Así que, entre más alejes tu celular de un aparato con bluetooth es mejor para su funcionamiento.

De igual modo, si tienes aparatos que funcionan con bluetooth, piénsalo antes de poner tu dispositivo móvil cerca o junto a ellos. En particular, es uno de los sitios donde no debes poner tu celular porque se bloquea el Wi-Fi, es decir, se genera una interferencia por la frecuencia de 2,4 GHz o 5 GHz con la que trabajan los dispositivos móviles inteligentes. Así que, entre más alejes tu celular de un aparato con bluetooth es mejor para su funcionamiento. Cosas metálicas o con agua: Por último, los electrodomésticos grandes o adornos con materiales metálicos son puntos de la casa en donde no debes poner tu celular porque se bloquea el Wi-Fi. De igual forma, los que tienen agua como la lavadora son sitios que pueden entorpecer más la señal de internet con la que tratas de navegar desde tu dispositivo.

Te puede interesar: ¿Qué es el Wi-Fi 6 y cómo puedo disfrutar de esta tecnología?