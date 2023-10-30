¿Cómo revisar las contraseñas de Wi-Fi guardadas sin tener conexión?

Una de las herramientas más importantes en los últimos tiempos, es el Internet, pues gracias a la conexión que brinda, las personas se pueden mantener en constante comunicación. Sin embargo, en muchas ocasiones podemos olvidar las contraseñas y aquí, te diremos cómo verlas en Windows y macOS, sin estar conectados a la red.

En muchas ocasiones, cuando se cambia de dispositivo o se tiene a un visitante en casa, es muy normal que se necesite de la contraseña de Internet.

Sin embargo, si no tienes una buena memoria y la olvidaste por completo, aquí te diremos qué se puede hacer para poder consultar las contraseñas de las redes Wi-Fi, donde te hayas conectado previamente.

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Ya sea en Windows o macOS, ambos sistemas permiten consultar las contraseñas de una manera cómoda, y sin necesidad de estar conectado a la red.

¿Cómo se puede conocer la contraseña en Windows?

En Windows, lo primero que se debe de realizar es la consulta en el ordenador, sin necesidad de estar conectado a una red Wi-Fi:



Accede a Configuración.

En un costado, se ubica la opción de entrar a "Red e internet".

Haz clic en Wi-Fi.

Selecciona "Administrar redes conocidas".

Te saldrá una lista con todas las redes Wi-Fi, por lo que solo debes consultar la que necesitas.

Dentro de las opciones, dirígete a la ventana "Ver clave de seguridad Wi-Fi". Da clic y listo.

¿Cómo se puede conocer la contraseña en macOS?

Por su parte, en macOS se puede realizar esta consulta de varias formas, ya que todas las contraseña se quedan guardadas en el llavero de iCloud, por lo que solo de debe seguir los siguientes pasos:

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