¿Cómo ver gratis el Gran Premio de México 2023?

Uno de los eventos más esperados por millones de mexicanos aficionados al automovilismo, es el Gran Premio de México 2023, donde todos tienen la esperanza de ver a Sergio Checo Pérez en el podio de ganadores.

Sin embargo, el precio de los boletos hace que pocas personas puedan acudir al Autódromo Hermanos Rodríguez. Por tal motivo, van a existir distintas formas de ver la carrera de forma gratuita en la capital mexicana.

El equipo de Talla Baja de México representará a nuestro país en la Copa América Talla Baja.

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¿En dónde puedes ver gratis el Gran Premio de México 2023?

Son siete las alcaldías que van a instalar pantallas gigantes para que los capitalinos tengan la oportunidad de ver el Gran Premio de México, donde van a apreciar a todas las estrellas de la Fórmula Uno.

Una de las opciones más atractivas es acudir al F1 Fanzone de Ciudad de México, ya que la entrada es de forma gratuita y los asistentes tendrán la oportunidad de participar en las actividades que se van a instalar en el lugar.

Además, los capitalinos podrán asistir a diferentes puntos de la Ciudad de México para poder ver el Gran Premio. Por ese motivo, te compartimos el punto exacto al que puedes acudir en cada demarcación.



Álvaro Obregón: Canario esq. Calle 10, Colonia Tolteca.

Benito Juárez: Municipio Libre esq. División del Norte, Santa Cruz Atoyac.

Gustavo A. Madero: Calle 5 de Febrero S/N, Villa Gustavo A. Madero.

Iztacalco: Av. Río Churubusco S/N, Colonia Gabriel Ramos Millán.

Iztapalapa: Utopía Meyehualco, Santa Cruz Meyehualco.

Miguel Hidalgo: Av. Parque Lira 94, Colonia Observatorio.

Venustiano Carranza: Francisco del Paso Y Troncoso 219, Colonia Jardín Balbuena.

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¿Cuándo es la Fórmula 1 en México?

El evento comienza desde el viernes 27 de octubre, con la primera ronda de prácticas, el sábado 28, cerramos con la tercera ronda de pruebas y la clasificación. El Gran Premio de México, cierra el domingo 29 con la carrera en punto de las 14:00 horas.

