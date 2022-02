¿A qué hora, cuándo y dónde ver a Momoland en Todos a Bailar?

La pantalla de Azteca UNO tiene en Todos a Bailar uno de los mejores programas de entretenimiento, pues la diversión y el talento que muestran las familias participantes conquistó a todo México.

Desafortunadamente, todo tiene un final y el próximo 19 de febrero, Todos a Bailar llegará a su final, donde la familia ganadora será acreedora a un millón de pesos.

¿Qué sorpresa tiene TV Azteca para la final de Todos a Bailar?

En nuestra casa, TV Azteca, siempre estamos acostumbrados a sorprender a nuestros millones de televidentes con el mejor contenido y los mejores artistas.

Por eso, la famosa agrupación de K-pop Finding Momoland, originaria de Corea del Sur, estará en vivo en Todos a Bailar , el próximo 19 de febrero en punto de las 20:00 horas.

En lo que será el gran final de la primera temporada de Todos a Bailar, se confirma el compromiso de TV Azteca con sus televidentes para siempre traer a los mejores artistas.

¿Quiénes son las integrantes de Finding Momoland?

Finding Momoland es un grupo de K-pop conformado por seis mujeres que se han ganado un lugar en el corazón de los fans mexicanos.

El grupo fue fundado en 2016 y aunque ha tenido varios cambios desde el momento de su formación, actualmente se encuentra conformado por: Nancy, Ahin, JooE, Jane, Nayun y Hyebin.

Su primer sencillo vio la luz el mismo año de su fundación, ahora tiene varias producciones que han tenido una gran aceptación por parte de sus fans, entre las que se encuentran: Welcome to Momoland, Wonderful Love y Freeze, EPs como Great!, Fun to the World y Show Me.

La primera visita de la agrupación en México será en Todos a Bailar, pero también tienen planeadas varias paradas en Guadalajara y Monterrey.