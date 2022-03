Donovan Carrillo se retira del Mundial de Patinaje Artístico por insólita razón.

El patinador Donovan Carrillo tuvo que retirarse del Mundial de Patinaje Artístico 2022. ¿La razón? Sus patines jamás llegaron a Montpellier, Francia, lugar donde se desarrolla la competencia.

Donovan Carrillo platicó de su participación en Olímpicos de invierno.

La situación fue lamentada por el propio deportista con un mensaje en su cuenta de Instagram: “El día Martes 15 de marzo, después de ver el panorama y la incertidumbre de no tener patines, me contacté con el personal de @edeaskates para conseguir unas botas nuevas con un par de cuchillas @mkblades que me permitieran entrenar. Sin embargo, al no tenerlas en existencia en ese momento las solicitaron a sus distribuidores oficiales”, contó.

A horas de comenzar el programa de la rama varonil del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, Donovan Carrillo informó a la organización que no saldría a competir porque nunca llegaron sus patines y con los nuevos no se acomodaba.

Sin más, el patinador aceptó que fue difícil tomar la decisión de no participar, ya que sabe la importancia de esa competencia y lo mucho que le costó estar ahí, pero junto a su entrenador tomó lo que era mejor para el equipo mexicano.

“Lamentablemente, después de evaluar toda la situación junto con mi entrenador Gregorio Núñez, decidimos que era lo más sensato a raíz de los infortunios que precedieron al día de hoy”, añadió.

“Mi equipaje con mi equipo deportivo no fue recibido a tiempo. Hicimos todo lo que estuviera en nuestras manos desde el inicio y también muchas personas en Francia y México nos estuvieron apoyando para buscar soluciones. Desafortunadamente, la situación de los patines y equipaje siempre estuvo fuera de nuestro alcance y no pudimos encontrar a tiempo una solución para este percance”, cerró.

