Capítulo 12 | Las Estrellas | Dra. Lucía Temporada 2

La Dra. Lucía está confundida aún por no poder localizar a la Dra. Sagrario. La Dra. Mariana entrevista candidatos para la Dirección de Terapia Intensiva con un claro sesgo contra las mujeres con hijos. El Dr. Resendiz recupera la vista, pero Gaytán lo envía con la cardióloga y encuentran que su salud cardíaca no es la mejor. Chabe está en claro conflicto con Maribel y muy sacada de onda con Omar por no enfrentar las cosas y dejarse de ella. El Dr. Emiliano le propone a la Dra. Lucía vivir juntos. El Dr. Resendiz debe cuidarse y monitorear su corazón, pero un episodio inesperado lo pone al borde de la muerte.