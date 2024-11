¿Te perdiste el capítulo 14 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Jennifer se desmaya mientras sirve bebidas en un negocio y llaman a una ambulancia para su axilio. La Dra. Lucía da ánimos a la esposa del Dr. Resendiz. Chabe, Sara y Omar trasladan a la paciente al Hospital Matilde Montoya. La Dra. Lucía le pide un favor al Dr. Emiliano. La Dra. Karina recibe a los paramédicos con Jennifer. La Dra. Mariana entrevista a la Dra. Helena Guajardo y la invita a trabajar en el Hospital; la Dra. Helena acepta, pero le pide que su trato sólo sea profesional. La Dra. Lucía se hace cargo de la paciente recién llegada a urgencias, Jennifer. Omar y Chabe se ejercitan, mientras que Sara descansa. Omar y Sara llevan a Chabe a la escuela. La Dra. Mariana presenta a la Dra. Helena al personal del hospital como la Jefa de Terapia Intensiva.



El Dr. Daniel le dice a Jennifer que tiene sífilis. La Dra. Karina recibe a la pareja de Jennifer y le avisa que Jennifer tiene sífilis; él reacciona mal y tiene una crisis de celos, además se le notifica que deberá hacerse una prueba. La Dra. Mariana presenta a la Dra. Helena a médicos del área. La Dra. Helena conoce al Dr. Resendiz. La Dra. Lucía avanza en el diagnóstico de Jennifer. Chabe regresa a la escuela.

Los médicos del Hospital trabajan en el diagnóstico de Jennifer. Maribel le dice a sus hijos que no se volverá a ir y ellos le preguntan por qué se fue. La Dra. Lucía y la Dra. Helena se encuentran y se reconocen en el Hospital. La Dra. Lucía tiene una visión mientras el Dr. Resendiz tiene una crisis; la Dra. Helena se hace cargo. Jennifer pide ver a Brayan.

Manuelita le confiesa a la Dra. Lucía que tiene un mal presentimiento y le pide que se cuide. Jennifer no reacciona y la Dra. Lucía utiliza su don para avanzar en el diagnóstico. La Dra. Lucía habla con Brayan y le dice que Jennifer está delicada; él pide verla. Brayan le dice a Jennifer que no le importa que haya estado con alguien más. Brayan revela que Jennifer estaba anémica y les cuenta que le hicieron prácticas con células madre. Jennifer reacciona al tratamiento. El Dr. Emiliano y la Dra. Lucía saldrán a cenar. El padre y la esposa del Dr. Resendiz se dan animos por lo que está pasando con el Dr. Resendiz. Sara y Omar atienden una emergencia; Sara cuestiona a Omar por vivir con dos mujeres. La Dra. Lucía y el Dr. Emiliano van a casa del brujo Jairo, pero él ya no vive ahí. El Dr. Resendiz vuelve a entrar en crisis.