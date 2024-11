¿Te perdiste el capítulo 22 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Un estudiante es encontrado desmayado en los baños de una escuela. La Dra. Lucía y el Dr. Daniel siguen secuestrados y la viuda del diputado les advierte que hará justicia por lo sucedido. El Dr. Emiliano pide información de los doctores en el restaurante donde cenaron; lo atiende la gerente y reconoce a la Dra. Lucía. Omar y Chabe llegan a la escuela para atender al estudiante. La Dra. Mariana llama a Santiago para notificarle que dos de sus doctores no se han presentado a trabajar y les pregunta por ellos; el niega saber del paradero de la Dra. Lucía y del Dr. Daniel. El Dr. Emiliano y la gerente, revisan los videos y se percatan del momento en que capturan a los médicos para el secuestro. El Dr. Daniel quiere confesar ante la Senadora, pero le pide que libere a la Dra. Lucía; ella se niega. El estudiante, aparentemente intoxicado, es ingresado al Hospital Matilde Montoya. La Dra. Mariana y la Dra. Karina dan la primera atención al estudiante. La Dra. Karina le dice a Chabe que la Dra. Lucía y el Dr. Daniel aún no aparecen.

El Dr. Emiliano encuentra a los paramédicos; ellos le dicen que fueron a casa del brujo y se encontraron con un funeral, pero no con la Dra. Lucía. Él les cuenta que fueron secuestrados al salir de un restaurante. Omar y Chabe ofrecen su ayuda. El Dr. Daniel confiesa lo que le sucedió al diputado; la senadora graba la confesión y lo someten para darle descargas eléctricas. La Dra. Mariana y la Dra. Karina descubren que el estudiante ha dado positivo a heroína. El Dr. Emiliano le avisa a la Dra. Mariana que secuestraron a la Dra. Lucía y al Dr. Daniel; ella se preocupa y le dice que lo resolverán. La Dra. Mariana le envía la prueba del secuestro a Santiago y le avisa que hará la denuncia correspondiente. El Dr. Emiliano le cuenta a Manuelita del secuestro de la Dra. Lucía y le muestra el video que prueba los hechos. Chabe y Omar planean encontrar la camioneta en la que subieron a los médicos secuestrados, apoyándose en la radio y en el circuito de ambulancias.

La madre del estudiante exige información sobre su hijo, quien no mejora y entra en crisis; no reaccionó al tratamiento indicado por el diagnóstico de heroína. El Dr. Daniel recibe descargas eléctricas y la senadora lo tortura con lo que pasó con la Dra. Sagrario; todo es grabado por la senadora. Obligan a la Dra. Lucía a ver toda la tortura. La senadora recibe una llamada de trabajo. El Dr. Emiliano acude a levantar la denuncia. La senadora recibe a un sujeto para que continúe la tortura y les haga daño a los médicos. La Senadora recibe una llamada de Santiago, él le dice que está enterado del secuestro y la culpa; ella niega todo. El Dr. Emiliano logra mostrar las pruebas del secuestro a las autoridades, quienes toman acción y, aunque descubren que la camioneta del secuestro es un vehículo oficial, no se muestran optimistas. La Dra. Karina resiente la carga de trabajo en Urgencias; ni ella ni la Dra. Mariana dan con el diagnóstico del estudiante. La Dra. Karina le dice a la Dra. Mariana que le gustaría que la Dra. Lucía estuviera con ellas en la sala de urgencias. La Dra. Mariana no toma bien el comentario.

Omar y Chabe reciben novedades de la camioneta al mismo tiempo que el Dr. Emiliano y los policías la encuentran. Los policías llegan a la casa de seguridad donde están secuestrados los médicos. Los secuestradores dejan al Dr. Daniel en mal estado y se disponen a continuar la tortura con la Dra. Lucía. La senadora se percata de que los han descubierto porque escuchan un helicóptero aparentemente coludido y trata de escapar. La senadora se entrega, pero su equipo comienza una balacera con los policías. El Dr. Emiliano arriesga su vida y entra por la Dra. Lucía; al ser liberada recupera el amuleto. El Dr. Daniel también es liberado, aunque en estado crítico. Ambos son llevados al hospital; el Dr. Daniel recibe las atenciones. La Dra. Mariana revisa a la Dra. Lucía quien no presenta daños. La Dra. Karina pone al tanto a la Dra. Lucía sobre el estudiante y utiliza su don para ver lo que le sucedió; encuentra la sustancia que dañó al chico. La Dra. Karina da informes a la madre del estudiante y le habla de las drogas que el chico habría consumido. La Dra. Lucía se desahoga del secuestro con el Dr. Emiliano y le dice que lo ama y que quiere vivir con él.