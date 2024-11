¿Te perdiste el capítulo 23 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Un chico presenta un fuerte dolor estomacal y vomita. La Dra. Lucía le pide a la Dra. Mariana que le deje volver a Urgencias; la Dra. Mariana se lo permite. La Dra. Karina y la Dra. Helena se encuentran en el elevador y ambas notan la tensión entre ellas. Omar, Chabe y Sara llegan por el chico; lo atienden y lo trasladan al hospital, aunque su hermana deja en claro que ellos dos viajan solos y evita que le llamen a sus padres. El Dr. Daniel le cuenta al personal de hospital sobre el secuestro, pero no da detalles. La Dra. Karina recibe al chico con dolor estomacal; el chico le pide ayuda a la Dra. Lucía. Omar y Sara dejan a Chabe en la escuela. Omar le cuenta a Sara que tiene cita con el abogado para ver lo del divorcio; le pide que lo acompañe. El Dr. Emiliano le dice a la Dra. Lucía, en broma, que piensa dedicarse a ser investigador privado; vuelven a hablar sobre vivir juntos y la Dra. Lucía le dice que está segura de querer vivir con él.

El chico no mejora y la Dra. Karina busca el apoyo del Dr. Emiliano. El Dr. Daniel se encuentra con la Dra. Lucía en el hospital; él le pide perdón por haberla involucrado y ella queda en buscarlo más tarde. Personal del hospital busca con Manuelita la verdad sobre el secuestro de los médicos. El Dr. Emiliano interviene al chico. Omar acude a su cita con el abogado y le da papeles a firmar para avanzar en el caso; él le advierte que Maribel se podría quedar con sus hijos. La Dra. Lucía habla con la hermana del chico y le dice que salió bien de la operación del apéndice; la chica le dice a la Dra. Lucía que no tiene padres y que viajan hacia Chiapas porque allá tienen familiares. La Dra. Lucía le pide identificaciones, pero ella se las niega. Sara se encuentra con Iker, el compañero de Sara; él le pide sus redes sociales y ella sólo le da su teléfono; quedan en salir. La Dra. Lucía habla con la Dra. Mariana sobre el chico operado en urgencias por el tema de las identificaciones; la Dra. Mariana no la toma en serio.

Te puede interesar: ¿Te perdiste el capítulo 22 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Manuelita se alegra con la Dra. Lucía de que salió bien del secuestro. Omar le cuenta a Sara que está avanzando en el tema del divorcio; él le cuenta que no piensa volver a casarse y ella le cuenta que Iker le pidió su teléfono y la invitará a salir. Omar le dice que se cuide. La hermana del chico de urgencias tiene una entrevista en Trabajo Social; niega tener identificaciones. La Dra. Karina intenta abrir a la fuerza un casillero; la sorprende la Dra. Helena y crece la tensión entre ellas. El chico es entrevistado por Trabajo Social. La Dra. Mariana y la trabajadora social no ven nada anormal en los chicos. Gonzalo trata de invitar a salir a Chabe; ella no se entusiasma con la idea y llegan Omar y Sara a recogerla a la escuela. Sara le cuenta lo de Iker y Omar le cuenta lo del divorcio; ella le pide detalles y se emociona. El chico habla dormido y dice que está cansado y que se quiere regresar. La Dra. utiliza su don y se da cuenta de que los chicos no son hermanos.

Te puede interesar: ¿Te perdiste el capítulo 21 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

La Dra. Helena se encuentra con la Dra. Lucía; tratan de hablar, pero la Dra. Lucía lleva prisa. La Dra. Lucía habla con la trabajadora social para tratar de averiguar algo sobre los chicos de urgencias; de dan cuenta que no son hermanos: ella lo secuestró a él y los buscan en Estados Unidos; notifican a las autoridades y arrestan a la chica. La Dra. Lucía le dice al chico que volverá a casa. El personal del hospital habla sobre el caso de los chicos a manera de chisme. El Dr. Emiliano le pregunta a la Dra. Lucía por qué cenará con el Dr. Daniel; él dice que también quiere pasar tiempo con ella y saldrán a cenar. La Dra. Karina le cuenta a la Dra. Mariana que la Dra. Helena mató a uno de sus pacientes. La Dra. Mariana no le cree y le pide que no acuse a nadie sin pruebas; le ofrece la jefatura del área de urgencias. La Dra. Lucía y el Dr. Emiliano regresan de cenar y ella le agradece lo que hizo por ella en el tema del secuestro. Le dice que suponía que el brujo era el responsable del secuestro, pero que era imposible pues se enteró que estaba muerto. La Dra. Lucía queda muy sorprendida.