Este es el resumen del capítulo 47 de la nueva temporada de Dra. Lucía

Un comerciante sufre un ataque de tos y le piden una ambulancia. La Dra. Lucía y el Dr. Emiliano despiertan juntos y ella le cuenta de la suspensión que le aplicaron. Los paramédicos hablan del incendio en el hospital mientras acuden a una emergencia. La Dra. Mariana le dice a Santiago que cree que el incendio fue provocado antes de que llegue el ajustador del seguro. Los paramédicos acuden a revisar al comerciante. La Dra. Lucía le cuenta al Dr. Emiliano del accidente que sufrió y de la carta del Dr. Carlos Resendiz. Los paramédicos atienden al comerciante y deciden trasladarlo al hospital.



Le reportan a la Dra. Mariana que el Dr. Emiliano no se presentó a trabajar; se queja del asunto con Santiago. La Dra. Lucía reanuda la búsqueda de su tía con el Dr. Emiliano. El comerciante es atendido en el hospital por el Dr. Daniel y la Dra. Karina; la esposa del comerciante llega al hospital y la recibe la jefa de enfermeras. Charly no le permite a Iker saludar a Sarita. Las empleadas del hospital hablan del Dr. Emiliano y la Dr. Lucía; apuestan sobre las consecuencias que le traerá haber faltado al hospital. El Dr. Daniel y la Dra. Karina deducen que el comerciante tiene peste, mientras éste comienza a alucinar. La Dra. Lucía y el Dr. Emiliano continúan la búsqueda. El Dr. Daniel y la Dra. Karina le avisan a la esposa del comerciante que ella y él tienen peste.

La Dra. Lucía y el Dr. Emiliano encuentran a un herido en el camino y lo tratan de ayudar. La Dra. Karina y el Dr. Patricio hablan de lo que sucedió entre la doctora y el Dr. Emiliano; ella dice que sólo son chismes. El padre del Dr. Carlos Resendiz recibe a una periodista quien lo entrevista y le pregunta sobre el incendio y otros eventos trágicos en el hospital; él no da niguna declaración. La Dra. Lucía y el Dr. Emiliano atienden al herido quien pide no lo trasladen al hospital por ser indocumentado. El comerciante reacciona al medicamento y es entrevistado por el Dr. Daniel; hablan sobre su diagnóstico. La Dra. Karina cita a una enfermera, en nombre del Dr. Patricio, en un consultorio. La Dra. Lucía y el Dr. Emiliano ayudan al herido y deciden trasladarlo a una clínica. La secretaria de la Dra. Mariana le dice que el Dr. Patricio la espera en un consultorio. La enfermera llega a la cita y espera semidesnuda por el médico. El Dr. Patricio llega y la besa; la Dra. Mariana los sorprende y le pide que no la busque más.

La Dra. Lucía pregunta por médicos en el pueblo y le recomiendan acudir con ‘las doctoras'. La Dra. Mariana descubre que sorprendió al Dr. Patricio por obra de la Dra. Karina; la secretaria renuncia por los malos tratos. El comerciante mejora notablemente y le agradece a los médicos; les confiesa que se dedica a la taxidermia, por lo que se pudo contagiar en su taller, por manipular roedores. Especialistas acuden al taller y desinfectan. Cirila, la secretaria de la Dra. Mariana, se desahoga con sus compañeras y les avisa que ha renunciado. La Dra. Mariana recibe una carta donde aparece el Dr. Emiliano, con otro nombre, como persona no grata para contratar en un hospital. Marcelo le lleva flores a Manuelita y le pide que se case con él; ella acepta y el personal del hospital los festeja. La Dra. Lucía y el Dr. Emiliano llegan con ‘las doctoras’ para dejar al herido. La Dra. Lucía es recibida por Alondra, quien ya la esperaba.