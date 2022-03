¿RBD estará en el 2000’s Pop Tour? Dulce María responde.

Dulce María estará en el 2000’s Pop Tour. ¿RBD estará en el show?

El nuevo concepto musical 2000’s Pop Tour acaba de sumar a un nuevo integrante, se trata de Dulce María, quien sin sus excompañeros de RBD, decidió aceptar la invitación con la esperanza de que en algún momento la agrupación sea parte de esta gira.

“No me tuvieron que convencer, la verdad es que tuve la oportunidad de estar en el 90’s Pop Tour, sé de la magnitud de este evento, la producción, el escenario, los ensayos, del compromiso de todos. Yo estaba esperando, poniendo toda mi energía de si se va hacer o no el reencuentro de RBD, al final de cuentas por diferentes cosas no se dio este año”, expresó.

“La verdad me dio mucha emoción, ver el cártel, ver que ya pasaron 20 años, vamos a revivir muchas cosas, muchas emociones”, añadió.

Dulce asegura que el tan esperado reencuentro de RBD estuvo a punto de hacerse realidad: “Estuvimos como un año, ojalá que se pueda dar en un gran momento, pero todo debe fluir. La gente lo quiere, pero aquí recordaremos la música”.

Playa Limbo, Kudai, Motel, Paty Cantú, entre otros, serán los artistas que encabecen esta gira que promete mucha buena música y nostalgia.

