Bertha Ocaña reveló por qué la CNDH tomó el caso de Octavio Ocaña.
Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, confesó nueva información sobre el fallecimiento de su hermano a este programa.
La Comunicación Nacional de Derechos Humanos atraerá la denuncia interpuesta por la familia de Octavio Ocaña, debido a las irregularidades que ellos consideran, ha habido en la investigación sobre su muerte, ocurrida el 29 de octubre del 2021.
Así lo confirma Bertha Ocaña a Ventaneando, hermana del ahora fallecido actor.
Que se involucre la CNDH en este caso en específico, es el significado que sí hubo violación a los derechos humanos de mi hermano, principalmente el abuso policial de no brindarle primeros auxilios y todo lo que se hizo viral
Pero, ¿qué tanto avance hay sobre el caso? Bertha responde.
Los peritos están trabajando, siguen en el caso, nos hacen falta dos o tres peritajes para poder concluir esto
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Bertha Ocaña habla del video viral de su papá
Por último, Bertha defendió a su padre Don Octavio Ocaña, de los videos que hace unos días circularon en redes sociales, donde se le ve discutiendo con otras personas, y donde aparentemente, amenaza a una de estas con un arma de fuego.
Esta persona provocó a mi papá, pero por supuesto, nada justifica temas de violencia… mi papá en ningún momento se ve que sea violento
A veces la gente busca eso, provocarte y manchar tu imagen. Eso no afecta el tema de la justicia a mi hermano
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