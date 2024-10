¿A qué hora ver el eclipse solar que oscurecerá a México hoy 2 de octubre?

Hoy, 2 de octubre de 2024, el cielo se viste de gala con uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes: un eclipse solar anular , conocido también como el famoso “Anillo de Fuego”. Este fenómeno se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, dejando visible un aro brillante alrededor de su contorno.

Cabe señalar que, en México, este evento será observable de manera parcial en algunos estados, y es una oportunidad única para disfrutar del maravilloso juego de luz y sombra que el universo tiene preparado. Dicho esto, a continuación te contamos a qué hora podrás ver el eclipse y cómo hacerlo de manera segura.

¿A qué hora ver el eclipse solar hoy 2 de octubre del 2024?

Si te encuentras en México, debes estar listo a diferentes horas según tu ubicación. El eclipse será visible de manera parcial en algunos estados, y estos son los horarios clave:

En Baja California, el eclipse comenzará a eso de las 9:48 a.m. y su punto máximo será a las 10:11 a.m. En Colima, el evento se podrá ver desde las 11:17 a.m., alcanzando su máximo a las 11:24 a.m. Mientras que en Jalisco, empezará alrededor de las 10:50 a.m. y el momento más impactante será cerca de las 12:09 p.m.

Si estás en la Ciudad de México, lamentablemente no podrás ver el eclipse en directo. Sin embargo, puedes disfrutarlo a través de las transmisiones en vivo que ofrecerán diferentes organizaciones astronómicas.

¿Cómo ver el eclipse solar de este 2 de octubre de 2024?

Ahora bien, su observación es emocionante, pero requiere precauciones. De acuerdo con la NASA , nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada, ya que esto puede causar daños graves a los ojos. En este sentido, aquí te dejamos algunas recomendaciones de seguridad:



Protección ocular especializada : Es imprescindible usar anteojos especiales para eclipses, que cumplan con la norma ISO 12312-2. Estos visores son miles de veces más oscuros que unas gafas de sol comunes, por lo que garantizan una protección adecuada para tus ojos. No uses gafas de sol comunes , ya que no proporcionan la seguridad necesaria.

: Es imprescindible usar anteojos especiales para eclipses, que cumplan con la norma ISO 12312-2. Estos visores son miles de veces más oscuros que unas gafas de sol comunes, por lo que garantizan una protección adecuada para tus ojos. , ya que no proporcionan la seguridad necesaria. Métodos de observación indirecta : Si no cuentas con anteojos para eclipses, una alternativa segura es usar un proyector estenopeico, como una tarjeta con un pequeño agujero que proyecta la imagen del Sol sobre otra superficie.

: Si no cuentas con anteojos para eclipses, una alternativa segura es usar un proyector estenopeico, como una tarjeta con un pequeño agujero que proyecta la imagen del Sol sobre otra superficie. No usar dispositivos ópticos sin filtros adecuados: Binoculares, cámaras y telescopios requieren filtros solares específicos colocados en la parte frontal del dispositivo. No basta con utilizar anteojos para eclipses junto con estos dispositivos, ya que los rayos solares concentrados podrían atravesar el filtro y causar lesiones oculares.

