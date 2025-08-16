Si alguien tiene esta moneda brillante de 2021, podría volverse rico: es valiosa para los coleccionistas

Una moneda conmemorativa de 20 pesos en México puede valer mucho más de lo que imaginas. Los expertos en numismática han encontrado ejemplares con distintos precios, pero en Mercado Libre destaca un vendedor que pide $1,700,000 pesos por una versión de 2021 con doble error.

Se trata de la moneda conmemorativa de Emiliano Zapata, que aún conserva su brillo y que, según el usuario identificado como Salazar Raúl, presenta un Double Die en la grafila, tanto en el anverso como en el reverso. Estos detalles serían suficientes para que su valor aumente de manera exponencial, indica.

¿Qué dice Banxico sobre la moneda de 20 pesos de Emiliano Zapata de 2019?

La moneda de 20 pesos de Emiliano Zapata forma parte de la familia “C1”, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Tiene un diámetro de 30 mm, forma dodecagonal (12 lados) y un peso de 12.67 gramos.

(Especial/Mercado Libre) Este es el precio en el que venden la moneda de 20 pesos de Emiliano Zapata.

Tal como señala el vendedor, esta moneda lleva en el reverso la imagen del “Caudillo del Sur” en el centro. A la izquierda aparece un campesino arando y, a la derecha, un mapa de la República Mexicana.

Un detalle importante es el microtexto que se aprecia en su sombrero: “Tierra y Libertad”. Finalmente, incluye los años “1919” y “2019”, junto con la denominación “$20” en la parte inferior.

(ESPECIAL/Numista) Estos son los detalles que debe de tener la moneda de 20 pesos de Emiliano Zapata.

Aunque la fecha hace referencia al año conmemorativo, según el portal especializado Numista, esta moneda entró en circulación hasta 2021.

¿Cuánto vale realmente la moneda de 20 pesos de Emiliano Zapata?

Las monedas de 20 pesos suelen ser de las más buscadas por los coleccionistas, ya que la mayoría son conmemorativas, lo que les otorga un gran valor histórico y de colección. Sin embargo, el precio de la moneda de Emiliano Zapata varía según el portal o la casa de subastas: en eBay se pueden encontrar ejemplares de hasta $300 pesos.