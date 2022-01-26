Bronco anuncia sus fechas en México de su gira ‘Se soltaron los caballos’.

Luego de tiempo lejos de los escenarios por la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo desde hace más de dos años, la popular agrupación de música regional mexicano, Bronco, reveló las fechas de su nueva gira: Se soltaron los caballos.

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La gran mayoría de las fechas son en Estados Unidos, pero los fans mexicanos también podrán disfrutar de la agrupación encabezada por el legendario Lupe Esparza.

Bronco regresa a los escenarios en México

El conjunto originario de Nuevo León se ha convertido en uno de los más importantes a nivel nacional e internacional, incluso se ha presentado en festivales como el Vive Latino.

Durante más de cincuenta años de historia, Bronco se ha mantenido entre el gusto de la gente, superando las polémicas que sufrió por el registro de su nombre, por lo que su regreso a los escenarios es una gran noticia para sus fans.

Una de las fechas más esperadas de Se soltaron los caballos, es la de la Arena Monterrey, el próximo 3 de septiembre en punto de las 21:00 horas.

La gira también incluye presentaciones en Bolivia, Estados Unidos, Colombia y Ecuador.

Fue por medio de sus redes sociales, donde compartieron una imagen del cartel de fechas, la cual acompañaron con un mensaje:

¡Tour Se Soltaron Los Caballos! ¡Gente hermosa! Estamos muy contentos de compartirles que nos veremos muy pronto en nuestro Tour Se Soltaron Los Caballos. Aquí les dejamos las fechas y esperamos de todo corazón que nos podamos encontrar en su ciudad. ¿Dónde nos irán a ver?

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¿Cómo adquirir tus boletos para su fecha en Monterrey?

La preventa exclusiva para poder ver a Bronco en la Arena Monterrey el 3 de septiembre, será solamente para clientes de Banco Azteca los días 27, 28 y 29 de enero.

