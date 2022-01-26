Pelea callejera de Alfredo Adame deja los mejores memes en redes sociales.

Alfredo Adame se convirtió en el rey de los memes en redes sociales tras protagonizar una pelea callejera.

Luego de un percance vial, el actor y conductor perdió la cabeza y sostuvo una discusión con una familia que llegó a los golpes.

Imágenes exclusivas de como Shrek y Fiona le dan tremenda golpiza Alfredo Adame pic.twitter.com/yKxae6jd1Z — Duele México (@me_duele_mexico) January 25, 2022

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles de este suceso, principalmente de boca de Alfredo Adame, éste encabezó las principales tendencias en redes sociales por los tradicionales memes.

Carlos Trejo viendo como se madrearon a Alfredo Adame: pic.twitter.com/Cbt3T7W4Te — Chema Mendoza (@chemxmendoza) January 25, 2022

Desde luego este hecho fue aprovechado por los usuarios de internet, quienes inmediatamente reaccionaron a la pelea de Alfredo Adame y afirmaron que Carlos Trejo debía estar feliz por la golpiza que recibió el actor.

De hecho, el cazafantasmas publicó unos videos en sus redes sociales donde se burló de lo acontecido, incluso invitó a sus seguidores a localizar a los protagonistas del video.

-Oye, Alfredo Adame ¿Y como te fue en la pelea con Shrek y Fiona?



- pic.twitter.com/r8hRZQVsKC — Evo de Metal Muñoz (@Booltreche) January 25, 2022

“Bravo cobarde de porquería jajajajaja, te dejaron como una rata jajajaja, tirado en la calle jajajaja”, escribió Carlos Trejo como descripción del video.

En otro clip se ve el inicio de la pelea y cómo la mujer golpea a Alfredo Adame acompañada de un hombre que parece ser su esposo.

#ULTIMAHORA Están plenamente identificados los agresores del candidato, conductor y actor Alfredo Adame, esto ocurrió debido a un percance vial.



(se cubre a la niña por ser menor de edad) pic.twitter.com/309247TUhD — Alfredo Adame  (@Ramir_Lars) January 25, 2022

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Los memes inspirados en nueva polémica de Alfredo Adame

Los cibernautas se inspiraron en nueva polémica de Alfredo Adame para crear divertidos memes, incluso bautizaron a la pareja como Shrek y Fiona.

Alfredo Adame después de la golpiza: pic.twitter.com/s1K3wIq7NB — México Es Springfield (@MexSpringfield) January 25, 2022

Por si lo anterior fuera poco, los usuarios aseguraron que la pelea la ganó la pareja y no el actor, lo que les provocó aún más gracia a los internautas.

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