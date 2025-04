Eduardo Yáñez revela que la traición lo hizo alejarse de su hijo

Eduardo Yánez es uno de los actores más reconocidos en el mundo del espectáculo mexicano, pero también uno de los más controvertidos, gracias a su carácter fuerte y acciones arrebatadas.

Recientemente, el actor fue invitado al programa de Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, “Nestado Burlesco”, donde abrió su corazón y contó diversos aspectos de su vida personal, algo que no suele hacer a menudo.

¿Cómo se encuentra de salud Eduardo Yáñez? Recordemos que, el actor se ha visto envuelto en todo tipo de rumores sobre su salud, mismos que ha tenido que desmentir asegurando que se encuentra muy bien.

¿Eduardo Yáñez no tiene contacto con su hijo?

Durante la charla, Eduardo Yáñez reveló que la relación con su hijo está completamente fracturada y que no mantiene ningún tipo de contacto con él desde hace varios años.

“Eres una gente de carácter muy fuerte, igual que yo. ¿Ese hijo ¿cuántos años tiene hoy día? ¿Cómo te llevas con él?”, preguntó Van Rankin. A lo que Yáñez respondió con honestidad, revelando que su distanciamiento se debe a múltiples decepciones.

“No hablamos, tenemos aproximadamente tres o cuatro años que no hablamos [...] Nos peleamos porque me falló varias veces, me falló una y lo hablamos, me falló dos y lo hablamos, me falló tres y dije ‘A la chin... se acabó‘. Lo extraño muchísimo; es un gran chavo, pero por la edad se dejó llevar y lo descubrí una vez y se lo advertí. Cuando le chin... lana a tu jefe ya estás mal”, declaró el histrión.

¿Extraña a su hijo?

El actor reconoció que extraña profundamente a su hijo, esto gracias a una reflexión que hizo Van Rankin: “¿No te gustaría verlo? Yo a mi papá nunca le dije ‘Te amo’ y se murió. ¿No te dan ganas de repente, llamarlo?”.

